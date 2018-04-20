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Послушайте, как звучит титановый выпуск суперкаров McLaren
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Послушайте, как звучит титановый выпуск суперкаров McLaren 

Motor.ru 18 минут назад
Фото: Motor.ru
Подразделение Special Operations (MSO) компании McLaren, которое занимается разработкой эксклюзивных версий суперкаров, представило титановую выпускную систему для автомобилей семейства Sport Series — 540C, 570GT и 570S. Производитель опубликовал видеоролик, в котором можно послушать ее звук.
Как говорят в «Макларене», новинка на пять децибел громче стандартного стального выпуска, который устанавливается на базовые варианты машин Sport Series, при этом полностью звучание системы «раскрывается» после пяти тысяч оборотов в минуту. Титановый выпуск позволяет сделать суперкары на 4,8 килограмма легче, а также перераспределить центр тяжести.
В Великобритании новая выпускная система стоит 4750 фунтов стерлингов (410 тысяч рублей по текущему курсу).
Младшая модель семейства Sport Series — 540C — оснащается 540-сильной твин-турбо «восьмеркой» и роботизированной коробкой передач. Первую «сотню» такой автомобиль набирает за 3,5 секунды, а 200 километров в час — за 10,5 секунды. Это на 0,3 и 1,0 секунду медленнее 570-сильного McLaren 570S.
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