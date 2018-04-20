Модельная линейка FAW пополнилась «паркетником» Senia R9

Китайская компания рассекретила новый среднеразмерный кроссовер. Публичный показ модели состоится на Пекинском автосалоне. У корпорации FAW имеется несколько суббрендов, среди них — Junpai, Besturn, Senia (ранее — Xenia). По данным местных СМИ, последние две марки теперь объединены. Вот и новый кроссовер FAW будет представлен как Senia, но продавать его собираются через дилерские центры Besturn.

Senia R9 будет на ступеньку выше другого SUV этой марки — R7. Длина «девятки» равна 4 505 мм, ширина — 1 835 мм, высота — 1 659 мм, колесная база — 2 700 мм. Для сравнения, габариты «эр-седьмого»: 4 305/1 780/1 655 мм, колесная база — 2 600 мм. «Старший» кроссовер предложат с новым бензиновым турбомотором 1.2 (модель CA4GA12TD) мощностью 143 л.с., который очетается с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Для Senia R7 предусмотрены другие двигатели: «атмосферник» 1.6 (116 л.с.) и турбомотор 1.5 (150 л.с.), оба работают в паре с 5КВП, а мотор 1.6 еще комплектуется шестиступенчатым автоматом. Привод же и у R7, и у R9 — только передний.

Презентация Senia R9 пройдет в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля. В начале мая должны объявить цены и комплектации, а в конце того же месяца SUV доберется до дилерских центров. О планах FAW продавать новинку за пределами Китая информации пока нет. Напомним, в России сегодня представлен только один «паркетник» FAW — Besturn X80. Как сообщалось ранее, в июне к нам привезут обновленную версию этой модели, в сентябре в РФ дебютирует кросс Junpai D60, а в конце 2018 — начале 2019-го у нас должен появиться кроссовер Besturn X40.

По материалам: www.kolesa.ru