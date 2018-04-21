Стали известны характеристики китайского кроссовера FAW Senia R9 

Китайская государственная компания по производству автомобилей First Automobile Works (FAW) озвучила характеристики кроссовера Senia R9. Его премьерный показ состоится 25 апреля на Международном мотор‐шоу в Пекине, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Размеры кроссовера — 4505×1835×1659 миллиметров ( длина-ширина-высота ), а расстояние между осями — 2 700 миллиметров. Переднеприводный FAW Senia R9 оснастили двухлитровым двигателем CA4GA12TD мощностью 143 лошадиных силы. Автомобиль представят в двух комплектациях: с семиступенчатой автоматической или пятискоростной ручной коробкой передач.
Разработчики установили в салоне кроссовера мультимедийный центр с сенсорным экраном и центральной консолью, а также многофункциональный руль. Продажи FAW Senia R9 стартуют после презентации на Пекинском автосалоне.
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