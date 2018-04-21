Стали известны характеристики китайского кроссовера FAW Senia R9

Китайская государственная компания по производству автомобилей First Automobile Works ( FAW ) озвучила характеристики кроссовера Senia R9. Его премьерный показ состоится 25 апреля на Международном мотор‐шоу в Пекине, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Размеры кроссовера — 4505×1835×1659 миллиметров ( длина-ширина-высота ), а расстояние между осями — 2 700 миллиметров. Переднеприводный FAW Senia R9 оснастили двухлитровым двигателем CA4GA12TD мощностью 143 лошадиных силы. Автомобиль представят в двух комплектациях: с семиступенчатой автоматической или пятискоростной ручной коробкой передач.

Разработчики установили в салоне кроссовера мультимедийный центр с сенсорным экраном и центральной консолью, а также многофункциональный руль. Продажи FAW Senia R9 стартуют после презентации на Пекинском автосалоне.