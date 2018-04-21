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Стали известны характеристики китайского кроссовера FAW Senia R9
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Стали известны характеристики китайского кроссовера FAW Senia R9 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: Твое авто
Китайская государственная компания по производству автомобилей First Automobile Works (FAW) озвучила характеристики кроссовера Senia R9. Его премьерный показ состоится 25 апреля на Международном мотор‐шоу в Пекине, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Размеры кроссовера — 4505×1835×1659 миллиметров ( длина-ширина-высота ), а расстояние между осями — 2 700 миллиметров. Переднеприводный FAW Senia R9 оснастили двухлитровым двигателем CA4GA12TD мощностью 143 лошадиных силы. Автомобиль представят в двух комплектациях: с семиступенчатой автоматической или пятискоростной ручной коробкой передач.
Разработчики установили в салоне кроссовера мультимедийный центр с сенсорным экраном и центральной консолью, а также многофункциональный руль. Продажи FAW Senia R9 стартуют после презентации на Пекинском автосалоне.
Инженеры копании Jaguar разработали 300‐сильные спортивные версии моделей XE и XF. Главное различие новинок ‐ в моторе. Интерьер автомобилей также будет отличаться от обычных моделей логотипами 300 Sport и прострочкой обшивки желтого цвета.
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