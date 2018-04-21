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Новый электрокроссовер Audi будет заряжаться быстрее Tesla
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Новый электрокроссовер Audi будет заряжаться быстрее Tesla 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Audi рассказала о том, что ее новый электрический кроссовер под названием e-Tron будет способен заряжаться быстрее, чем модели американской автомобильной марки Tesla.
К сожалению, пока никаких технических характеристик относительно нового электрокроссовера Ингольштадтцев не сообщается. По последним слухам, которые в «Ауди» пока не подтвердили, электрический «паркетник» e-Tron оснастят двумя электромоторами, работающими в связке с литий-ионным аккумулятором на 95 кВт/ч, а также экспресс-зарядкой мощностью 150 кВт.
Отметим, что мощность существующей станции Tesla Supercharger, от которой заряжаются автомобили «Тесла», составляет 120 кВт, что на 30 кВт меньше, чем у Audi.
Производство нового электрического кроссовера Audi будет вестись на мощностях завода немецкой компании в Бельгии. Старт сборки автомобиля запланирован на 30 августа этого года. В продажу модель поступит до конца 2018 года.
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