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В Краснодаре представили новый кроссовер Lifan X70
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В Краснодаре представили новый кроссовер Lifan X70 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания «Темп-Авто» представила а Краснодаре новый китайский кроссовер — Lifan X70. Презентация вседорожника прошла 22 апреля в МЦ «Красная площадь».
Гости праздника смогли не только познакомиться с автомобилем, но и насладиться яркой шоу программой. Но не смотря на бесспорный талант шоу барабанщиц «Экстраваганза» и скрипача Ивана Ежова, гвоздём программы всё-таки стал Lifan X70.
На мероприятии можно было не только посмотреть но и потрогать новый Lifan X70 — этим шансом с удовольствием воспользовались не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества. Здесь же можно было записаться и на тест-драйв кроссовера.
Напомним, Lifan X70 предлагается в пяти комплектациях, с безальтернативным двухлитровым мотором мощностью 136 л.с., МКПП или вариатором.
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