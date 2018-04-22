В Краснодаре представили новый кроссовер Lifan X70

Компания «Темп-Авто» представила а Краснодаре новый китайский кроссовер — Lifan X70. Презентация вседорожника прошла 22 апреля в МЦ «Красная площадь».

Гости праздника смогли не только познакомиться с автомобилем, но и насладиться яркой шоу программой. Но не смотря на бесспорный талант шоу барабанщиц «Экстраваганза» и скрипача Ивана Ежова, гвоздём программы всё-таки стал Lifan X70.

На мероприятии можно было не только посмотреть но и потрогать новый Lifan X70 — этим шансом с удовольствием воспользовались не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества. Здесь же можно было записаться и на тест-драйв кроссовера.

Напомним, Lifan X70 предлагается в пяти комплектациях, с безальтернативным двухлитровым мотором мощностью 136 л.с., МКПП или вариатором.