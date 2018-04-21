Audi приоткрыла завесу над электрическим E-tron

Audi приоткрыла завесу над электрическим кроссовером E-tron

Audi E-tron прошел финальные испытания на гоночном полигоне в Нюрбургринге.

Скоро ожидается старт продаж электромобиля.

Детали таковы. Внедорожник в его первоначальном исполнении оснастят электроустановкой, способной выдавать мощность в 435 лошадиных сил или 503 «лошадей» в заряженном варианте. В перспективе сила мотора сможет еще вырасти.

Весь силовой блок будет поддерживать аккумулятор с показателем 95 кВт в час. Этого должно хватить для того, чтобы свободно проехать 400 километров и полностью восстановить силы батареи за 30 минут.

Чтобы поддерживать работу своего детища Audi будет способствовать размещению зарядных станций. К 2020 году по Европе их удаленность может составить 120 километров друг от друга.

Пока что Audi обнародовала параметры по кроссоверу применительно к европейскому рынку.

По американской комплектации информации пока маловато. Известно лишь, что цена на новинку в зависимости от комплектации будет стартовать от 100 тысяч $.