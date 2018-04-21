Ещё
Audi приоткрыла завесу над электрическим E-tron
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi приоткрыла завесу над электрическим кроссовером E-tron 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Audi E-tron прошел финальные испытания на гоночном полигоне в Нюрбургринге.
Скоро ожидается старт продаж электромобиля.
Детали таковы. Внедорожник в его первоначальном исполнении оснастят электроустановкой, способной выдавать мощность в 435 лошадиных сил или 503 «лошадей» в заряженном варианте. В перспективе сила мотора сможет еще вырасти.
Весь силовой блок будет поддерживать аккумулятор с показателем 95 кВт в час. Этого должно хватить для того, чтобы свободно проехать 400 километров и полностью восстановить силы батареи за 30 минут.
Чтобы поддерживать работу своего детища Audi будет способствовать размещению зарядных станций. К 2020 году по Европе их удаленность может составить 120 километров друг от друга.
Пока что Audi обнародовала параметры по кроссоверу применительно к европейскому рынку.
По американской комплектации информации пока маловато. Известно лишь, что цена на новинку в зависимости от комплектации будет стартовать от 100 тысяч $.
Car.ru: последние новости
АВТОВАЗ отзовет 82 автомодели линейки LADA из-за сбоев в системе ЭРА-ГЛОНАСС Subaru готовит новую гибридную автомодель Evoltis Представлен новый шикарный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину17
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водительские права подорожают в полтора раза2
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Новый Toyota Camry поступил в продажу в России2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение