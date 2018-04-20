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Первый электрокроссовер Audi проедет без подзарядки 400 километров
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Первый электрокроссовер Audi проедет без подзарядки 400 километров 

Motor.ru 43 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi распространила подробности о первом серийном кроссовере на электротяге — e-tron. Предсерийный вариант автомобиля производитель показал на прошедшем моторшоу в Женеве.
Во время премьеры электрокроссовера на автосалоне не было разглашено никакой информации о характеристиках машины. Теперь же марка сообщила запас хода вседорожника — 400 километров согласно новому единому циклу измерений WLTP, который должен заменить NEDC в Европе, FTP-75 в США и JC08 в Японии.
Для сравнения, электрический кроссовер Hyundai Kona в модификации с блоком батарей на 64 киловатт-часа сможет проезжать без подзарядки 470 километров (согласно тому же циклу WLTP). Запас хода Tesla Model X (по устаревшему циклу NEDC) в версии с батареями на 100 киловатт-часов составляет 542 километра.
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Электрокроссовер Audi будет оснащаться литий-ионными аккумуляторами емкостью 95 киловатт-часов и сможет заряжаться на 150-киловаттных зарядочных станциях, который сейчас практически нет. Они позволят полностью «заправить» машину за 30 минут.
В Audi рассчитывают, что к 2020 году появится около 400 подобный станций быстрой зарядки на главных магистралях Европы, причем каждая из них будет установлена на расстоянии 120 километров друг от друга.
Серийный электрокроссовер покажут в Брюсселе этим летом. Стоить новинка будет минимум 80 тысяч евро (на две тысячи дешевле дизель-электрического гибрида Q7 e-tron). Для сравнения, Tesla Model X P100D обойдется в 132 тысячи евро.
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