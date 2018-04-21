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Авиарегуляторы США и ЕС проверяют двигатели на 700 Boeing-737 после инцидента в США
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Авиарегуляторы США и ЕС проверяют двигатели на 700 Boeing-737 после инцидента в США 

Прайм 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Авиационные власти США и ЕС распорядились в пятницу проверить двигатели примерно на 700 авиалайнерах Boeing-737 после инцидента с самолетом компании Southwest Airlines.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило в пятницу вечером, что проверке подлежат лишь двигатели определенной модели. «Инспекции двигателей модификации CFM56-7B, которые прошли более чем 30 тысяч циклов с нового состояния, должны быть проведены в течение 20 дней», — говорится в заявлении регулятора.
Аналогичные меры приняли авиационные власти в ЕС.
Производитель двигателей CFM International приветствовал это решение и заявил, что и сам намерен принять участие в проверках дополнительного числа двигателей.
Во вторник самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку в Филадельфии после взрыва одного из двигателей. По данным Национальной комиссии по безопасности на транспорте США (NTSB), обломок ротора выбил иллюминатор, после чего пассажирку самолета выбросило наружу. Другие пассажиры пришли на помощь и смогли втянуть женщину обратно в салон, однако она впоследствии скончалась от полученных травм. Причина инцидента пока не установлена.
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