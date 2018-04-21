Ещё
В сети рассекречен самый маленький седан Mercedes
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети рассекречен самый маленький седан Mercedes 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В распоряжении китайских СМИ оказалась первая фотография нового компактного седана Mercedes-Benz A-Class Sedan. Мировой дебют премиальной 4-дверной модели состоится на автосалоне в Пекине-2018.
Сканированное изображение самого маленького седана немецкой премиальной марки опубликовало популярное китайское издание CarNewsChina. Стоит отметить, что перед нами удлинённая версия модели Mercedes-Benz A-Class Sedan Long Wheelbase.
Такая версия новинки предназначена для рынка Поднебесной. Никакой официальной информации о седане Mercedes-Benz A-Class Sedan пока нет. Судя по фотографии, дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле немецкой компании. Передняя часть седана практически идентична такой хэтчбека A-Class нового поколения.
Стоит напомнить, что концептуальный прототип нового компактного седана Mercedes-Benz A-Class Sedan был представлен в прошлом году. Серийная машина построена на платформе MFA2. Эта «тележка» содержит высокопрочную сталь и алюминий, благодаря чему у автомобиля увеличивается жёсткость и уменьшается масса.
Повторимся, что в настоящее время нет никакой информации о техническом оснащение автомобиля. Скорее всего, компактный седан Mercedes-Benz A-Class Sedan будет доступен с гаммой бензиновых и дизельных моторов. Также стоит ожидать гибридную версию модели.
Сейчас известно, что серийное производство седана Mercedes-Benz A-Class Sedan для Китая будет налажено на мощностях СП Beijing-Benz. На рынке премиальная новинка составит конкуренцию таким моделям, как BMW 1 Series и Audi A3 Sedan.
LiveCars.Ru: последние новости
Лучшие флагманские седаны и их особенности Обновлённый Mitsubishi L200 сфотографировали на тестах Новинки автосалона в Пекине-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину14
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Водительские права подорожают в полтора раза1
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение