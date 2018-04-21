Aston Martin не спешит ставить коробку-«автомат» на модель Vantage

Учитывая успех модели британского производителя, Aston Martin не спешит оснащать Vantage автоматической коробкой передач.

Приверженцам коробки-«автомата» и моделей Aston Martin придется подождать, пока производитель надумается установить ее на своем спорт-каре.

Последний Vantage отличается строгим внешним видом. Под капотом расположился 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 Mercedes-AMG мощностью 503 лошадиных силы и крутящим моментом 684 Нм. Ускорения до 100 км/ч легкий купе достигает всего за 3,6 секунды.

Отсутствие механической коробки передач причиной отказа от нового Vantage, а наоборот были поданы заявки на предварительные заказы до 2018 года, и даже составлен список ожидающих на 2019 год.

Позже может появиться V12-версия Vantage может для клиентов, которые ищут в DB11 600 лошадиных сил в более компактном корпусе.

«Моторный отсек был спроектирован так, чтобы дублировать DB11, поэтому все точки сбора и прочее, пройдет без необходимости больших изменений», — сказал в прошлом году босс компании Энди Палмер

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.