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Mitsubishi Pajero Sport получил «музыкальную» спецверсию Rockford Fosgate
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Mitsubishi Pajero Sport получил «музыкальную» спецверсию Rockford Fosgate 

LiveCars.Ru 35 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Международный автосалон IIMS-2018 в Индонезии стал местом официальной премьеры специальной версии популярного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, под названием Rockford Fosgate. Автомобиль нацелен на поклонников великолепного звука.
В компании подчеркнули, что «музыкальный» внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate будет выпущен строго ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. Стоит также отметить, что акустическая система всемирно известной фирмы это не единственное чем отличается особый автомобиль от обычной модели.
В частности, специальная версия популярного внедорожника получила модифицированный передний и задний бампер, уникальные 18-дюймовые литые колёсные диски и особые логотипы, которые говорят о название особой серии.
Главной особенностью Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate является, конечно же, его звуковая система. Помимо множества динамиков, автомобиль укомплектован 300-ваттным усилителем Flex41 и сабвуфером. В компании отмечают, что ценители хорошего звука по достоинству оценят новую версию модели.
Что касается технического оснащения. Как и обычный внедорожник, особая модель питается от дизельного двигателя 4N15 2.4 MIVEC. Четырёхцилиндровый агрегат развивает 181 лошадиную силу и 430 Нм крутящего момента. В паре с двигателем трудится автоматическая трансмиссия с восемью скоростями.
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