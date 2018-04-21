Внедорожник Tesla Model X P100D обошел на трассе синий Chevrolet Corvette Z06

Обычно мы привыкли видеть как мощная модель Тесла S «сдувает» всех на трассе, тогда как модель Х все еще редкий гость на трассе.

Впрочем, трехрядный внедорожник не предназначен для езды по трассам. А потому участие X P100D в шоу, где он соревнуется с другими моделями, которые не могут считаться его достойными конкурентами, стало необычным.

«Печальный» Chevy Corvette Z06, на этот раз выкрашенный в синий, а не красный цвет, просто не подходит в качестве соперника для большого трехрядного электрического внедорожника.

Эта версия полноприводной модели X весит около 5331 фунта, но она с нуля до 100 км/ч она разгоняется в час за 2,9 секунды, что более чем достаточно чтобы обогнать Corvette Z06 за мгновение.

Как отмечают владельцы скоростных электрических внедорожников от знаменитой компании Tesla, если вы решите потягаться в гонке с внедорожником на трассе, лучше убедиться, что это не Тесла, и определенно, что это не модель X P100D.