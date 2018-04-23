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Китайская марка WEY построила кроссовер с голографическим виртуальным ассистентом
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Китайская марка WEY построила кроссовер с голографическим виртуальным ассистентом 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Китайская марка WEY, входящая в состав холдинга Great Wall, представит на автосалоне в Пекине электрический концепт-кар WEY-X. Особенностью прототипа станет голографический виртуальный помощник, который может выполнять простейшие задачи, пишет Autohome.
WEY-X построен на специально разработанной для электромобилей платформе, подробности о которой пока не сообщаются. Машина оборудована высокоскоростным подключением к Сети, технологией обмена данными с другими транспортными средствами и объектами инфраструктуры, биометрическими датчиками, а также автопилотом пятого уровня автономности.
С помощью установленной в салоне камеры и датчика сердцебиения WEY-X также способен отслеживать физиологическое состояние водителя.
Голографический помощник, выполненный в виде сотрудницы отеля, может отвечать на вопросы, а также управлять отдельными функциями автомобиля. Например, включать освещение или изменять громкость воспроизведения музыки.
Вместо традиционных ключей в WEY-X используется функция распознавания лиц. Она автоматически загружает необходимые настройки в бортовую систему, например, установки аудиосистемы, навигации и положения сидений, а также используется для запуска машины и открытия дверей.
Электрическую силовую установку прототипа можно использовать для накопления электроэнергии и отдачи ее в общую энергосеть в часы пиковых нагрузок.
Бренд WEY основан в 2016 году и является премиальным подразделением Great Wall. Марка названа в честь древнего китайского царства Вэй, существовавшего с 445 по 225 год до нашей эры. По этим названием китайский холдинг выпускает роскошные кроссоверы. На сегодня линейка состоит из моделей VV5, VV7 и гибридного P8.
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