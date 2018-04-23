Ещё
Компания WEY показала кроссовер с голографическим ассистентом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания WEY показала кроссовер с голографическим ассистентом 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Автомобильная марка WEY, входящая в состав концерна Great Wall, официально рассекретила концептуальный электрический кроссовер WEY-X. Публичная премьера прототипа, в оснащение которого входит голографический ассистент в виде 25-летней женщины в униформе, состоится на Пекинском автосалоне 2018 года.
Электрический концепт WEY-X получил достаточно простой, но оригинальный дизайн экстерьера. Однако прототип оснащён множеством продвинутых «фишек». Пожалуй, что самой удивительной особенностью автомобиля является голографический ассистент, который имеет вид 25-летней женщины в униформе.
Как рассказали представители бренда, голографический ассистент способен управлять многими функциями автомобиля WEY-X. Например, включать свет или регулировать громкость акустической системы. Помимо этого, прототип оснащён функцией распознавания лиц, при помощи которой открывается/закрывается автомобиль.
Также в компании отметили, что концептуальный электрический кроссовер WEY-X оснащён системами автономного управления 5-го уровня. Также машина способна отдавать сохранившуюся электроэнергию для освещения дома или питания различных приборов.
Сейчас известно, что руководство китайского автогиганта намерено выпустить серийную версию электрического концепта WEY-X. Однако производственная модификация машины будет оснащаться обычным двигателем внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой.
Более подробная информация о новом электрокаре повышенной проходимости WEY-X будет опубликована во время официальной презентации на автосалоне в Пекине-2018.
LiveCars.Ru: последние новости
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер VW рассекретил гоночный электрокар I.D. R Pikes Peak Другой KIA Sportage нового поколения поступил в продажу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Qashqai разогнался до 383 км в час
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение