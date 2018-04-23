Компания WEY показала кроссовер с голографическим ассистентом

Автомобильная марка WEY, входящая в состав концерна Great Wall, официально рассекретила концептуальный электрический кроссовер WEY-X. Публичная премьера прототипа, в оснащение которого входит голографический ассистент в виде 25-летней женщины в униформе, состоится на Пекинском автосалоне 2018 года.

Электрический концепт WEY-X получил достаточно простой, но оригинальный дизайн экстерьера. Однако прототип оснащён множеством продвинутых «фишек». Пожалуй, что самой удивительной особенностью автомобиля является голографический ассистент, который имеет вид 25-летней женщины в униформе.

Как рассказали представители бренда, голографический ассистент способен управлять многими функциями автомобиля WEY-X. Например, включать свет или регулировать громкость акустической системы. Помимо этого, прототип оснащён функцией распознавания лиц, при помощи которой открывается/закрывается автомобиль.

Также в компании отметили, что концептуальный электрический кроссовер WEY-X оснащён системами автономного управления 5-го уровня. Также машина способна отдавать сохранившуюся электроэнергию для освещения дома или питания различных приборов.

Сейчас известно, что руководство китайского автогиганта намерено выпустить серийную версию электрического концепта WEY-X. Однако производственная модификация машины будет оснащаться обычным двигателем внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой.

Более подробная информация о новом электрокаре повышенной проходимости WEY-X будет опубликована во время официальной презентации на автосалоне в Пекине-2018.