В России появится еще один китайский автобренд

Известный китайский автопроизводитель Great Wall Motor строит планы на пополнение российского авторынка новой автомодельной линейкой. Это будут автомобили премиального класса под автобрендом WEY.

Руководство китайского автопроизводителя заявляет, что эти машины будут качественнее и дороже корейских автомоделей. О сроках начала поставок пока точных дат не называют. Известно только, что это произойдет не ранее 2020 года.

В автомодельном ряду числятся пока только два кроссовера — VV5 и VV7. Впервые автобренд был представлен в 2016 году. Сегодня автомобили WEY доступны только на китайском авторынке.

Из новенького — в прошлом году на мотор-шоу во Франкфурте автобренд представил концепт-модель электрокроссовера, которому пророчат большой успех.

Про российский авторынок представители Great Wall Motor также сообщили, что на первых порах автомодели будут поставляться в страну в сборе.

Как только продажи стабилизируются, планируется основывать производственную базу. Сперва на существующих площадках российских партнеров, а затем и построить свой автозавод.