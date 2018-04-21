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Договоритесь с зимой заранее в АЦ Волгоградский
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Договоритесь с зимой заранее в АЦ Волгоградский 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Обстоятельства и время — в вашу пользу. Займите сильную позицию перед встречей со следующей зимой! Только до 30 июня 2018 года — оригинальные зимние колёса Audi предлагаются с выгодой от 20%.
Узнайте подробности в АЦ Волгоградский и приобретите комплект оригинальных зимних колёс* для вашего автомобиля.
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Звоните уже сегодня, и мы расскажем Вам обо всех преимуществах: +7 (495) 730-4448
Мы ждем вас в АЦ Волгоградский на Волгоградском проспекте, 41/1.
www.audi-volgogradsky.ru  *Четыре оригинальных диска Audi в сборе с зимней резиной. Предложение ограничено. Не распространяется на колёса в сборе Audi сезона 2018-2019 годов.
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