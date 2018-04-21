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В России спрос на Mercedes-Benz G-Class превышает предложение
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В России спрос на Mercedes-Benz G-Class превышает предложение 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Премиальная автоновинка от немецких автопроизводителей ожидается на российском авторынке только к июню месяцу этого года. А официальные автодилеры буквально засыпаны предзаказами на новенький внедорожник Mercedes-Benz G-Class.
Первые запросы на предзаказ автоновинки стали поступать после показов обсуждаемой автомодели на мотор-шоу в Детройте.
На сегодняшний день оформлено свыше 90 предзаказов. Причем существенная часть из них уже полностью оплачена.
Стоимость такого автомобиля стартует от 8950000 рублей. За такие деньги клиенту предложат автомобиль с четырехлитровым турбомотором V8 на 422 л.с. с девятиступенчатой коробкой-автоматом. Максимум скорости для обсуждаемой автомодели зафиксирован на отметке в 210 кмч.
За 289000 рублей можно приобрести спецпакет AMG Line. Это спортивное обновление с двадцатидюймовыми колесными дисками и специальной выпускной системой.
Если приобрести в дополнение пакет «Эксклюзив» за 469545 рублей, то салон вашего авто будет отделан кожей.
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