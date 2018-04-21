Топ-10 самых необычных версий кроссовера Toyota RAV4

Совсем недавно компания Toyota Motor Corporation официально представила компактный кроссовер Toyota RAV4 нового, пятого по счёту поколения. Как известно, бестселлер японского бренда, если не брать во внимание самый первый концепт RAV Four, присутствует на мировом рынке уже 24 года.

За всё время серийного производства и официальных продаж японский компактный «проходимец» успел влюбить в себя многомиллионную армию автолюбителей. Причём, народная любовь вполне оправдана, поскольку модель Toyota RAV4 всегда отличалась от конкурентов достаточно стильным и современным дизайном, а также качественной сборкой.

Но сегодня мы хотели бы поговорить о тех версиях компактного внедорожника Toyota RAV4, о которых большая часть простых смертных, скорее всего, никогда даже не слышала. Итак, предлагаем вашему вниманию импровизированный хит-парад топ-10 самых малоизвестных и необычных модификаций самого популярного кроссовера в мире, коим является модель Toyota RAV4.

Toyota RAV4 EV К удивлению многих, электрическая модификация компактного кросса Toyota RAV4 была даже у модели первого поколения. Не верите?! В период с 1997 по 2003 годы японская компания построила и реализовала свыше двух тысяч электрических моделей Toyota RAV4 EV. Большая часть экологически чистых кроссоверов ушло в автопарки крупных компаний. Этот электрокар способен разгоняться до максимальной скорости 125 км/ч. При этом разгон с 0 до 100 км/ч занимает более 18 секунд.

Toyota RAV4 EV Rally

Помимо всего прочего, у самой первой электрической версии компактного кросса Toyota RAV4 была даже раллийная версия, которая получила название Toyota RAV4 EV Rally. Стоит напомнить, что кроссовер Toyota RAV4 EV Rally — это официальный автомобиль поддержки Скандинавского ралли электрокаров, которое состоялось в далёком 1995 году. Участники гонки преодолели марафон от Гетеборга до Осло и обратно. За пять дней марафонцы на электрокарах преодолели порядка 565 километров.

Toyota RAV4 TTE Performance Kit Второе поколение культового компактного кросса Toyota RAV4 было доступно с пакетом доработок от подразделения Toyota Motorsport GmbH. Однако купить такой автомобиль можно было только в Германии. Помимо визуальных улучшений машина получила доработанную подвеску и выхлопную систему из нержавеющей стали. При этом на все компоненты тюнинга была доступна заводская гарантия от японского автогиганта.

Toyota RAV4 SR180

Эта особая и малоизвестная версия кроссовера Toyota RAV4 была доступна в третьем поколение культовой модели. Автомобиль Toyota RAV4 SR180 продавался во второй половине 2008 года и только в Великобритании. Сами представители компании позиционировали модель, как «спортивно-ориентированная версия популярного авто». Под капотом машины находился 180-сильный (400 Нм) дизель D-4D. Трансмиссия — только «механика». Кроме этого, Toyota RAV4 SR180 предлагался с расширенным списком оснащения.

Toyota RAV4 EV Pikes Peak

Практически все производители строят особые версии своих моделей для покорения гонки «Пайкс-Пик». Компания Toyota не является исключением. Так, в 2013 году появилась модель Toyota RAV4 EV Pikes Peak. Отдача электрической силовой установки этого гоночного электрокара — 154 л.с. Крутящий момент — 296 Нм. Запас хода — порядка 160 км. Над созданием электрического кросса потрудились спецы подразделения TRD.

Toyota RAV4 Performance Sport Concept

Концептуальный кроссовер Toyota RAV4 Performance Sport Concept — это специальная модифицированная версия популярной модели, которая была построена для всемирно известной выставки SEMA. Над созданием этого автомобиля трудились умельцы студии MV Designz. Машина получила пересмотренный обвес, модифицированную светотехнику, здоровенные колёсные диски на 22 дюйма, продвинутую информационно-развлекательную систему Alpine. При этом об изменениях технической «начинки» не сообщалось.

Toyota RAV4 by Auto Salon

А вот и ещё одна версия культовой модели Toyota RAV4, которая ориентирована на спорт. Авторами проекта являются специалисты австралийского ателье Auto Salon. К слову, модернизированный кроссовер Auto Salon Toyota RAV4 был представлен именно в Австралии, в рамках одной из выставок тюнинга 2009 года. Особености: массивные 22-дюймовые «катки», пневматическая подвеска, кресла Recaro TRD. Силовой агрегат — стандартный.

Toyota RAV4 Exclusive

Следующее место нашего рейтинга топ самых необычных и малоизвестных версий кроссовера Toyota RAV4 занимает автомобиль четвёртого поколения в версии Exclusive. Стоит напомнить, что модель Toyota RAV4 Exclusive была доступна и на российском рынке. Среди отличительных особенностей машины необходимо отметить информационно-развлекательную систему на базе операционной системы Toyota RAV4 Exclusive и ряд стилистических решений в оформление экстерьера.

Toyota RAV4 Adventure

Особый кроссовер Toyota RAV4 Adventure — это специальная версия популярной модели четвёртого поколения, которая также предлагалась в РФ. В оснащение «приключенческой» машины вошла дополнительная защита бамперов, расширители колёсных арок, специальные логотипы. Купить автомобиль в версии Adventure можно только с системой полного привода.

Toyota RAV4 TRD Rally

Раллийный вседорожник Toyota RAV4 TRD Rally принимает участие в чемпионате, который уже несколько лет проводит организация American Rally Association. Для гонок компания строит моноприводный кроссовер, который приводится в движение 176-сильным двигателем. В роли трансмиссии выступает стандартный «автомат». В принципе, машина Toyota RAV4 TRD Rally мало чем отличается от обычной гражданской версии популярной модели. В доработке автомобиля, по традиции, принимали участие специалисты подразделения TRD.

Использованы материалы издания «Мотор».