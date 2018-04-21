BMW «подразнил» концептом iX3 со странной решеткой радиатора

Международный салон в Пекине Auto China 2018 надвигается на нас со страшной быстротой, и баварский автогигант BMW уже не в состоянии удержаться от рассказов о своих новинках. Так, на стенде компании нас будет ждать не только супер-спортивный M2 Competition, но и кое-что из совершенно доругого класса — электрический кроссовер BMW iX3.

Серийная версия этого электромобиля поступит в салоны дилеров только в 2020 году, пока же компания изучает то, как подобную модель примут критики и автолюбители. А остановить свое внимание тут есть на чем, ведь впервые за историю немецкой марки двухобъемная решетка радиатора соединится в единый контур перемычкой посередине. Да и сетка, которой забрана решетка, вовсе не типична для компании.

Более того, некоторым новое оформление носовой части может показаться знакомым — в данном случае BMW iX3 смахивает на KIA с их решетками «тигриный нос», разработанными дизайнером Петером Шрайером . Тем не менее, не исключено, что именно такое исполнение является оптимальным для автомобиля на электрической тяге (аэродинамика, зоны обдува и т.п.).

Никаких подробностей о своем нетривиальном проекте (все-таки, первый электромобиль марки) в BMW не раскрывают, но мы уже не раз видели прототипы BMW iX3 «на воле», хотя и в камуфляжном обвесе. Кроссовер создан на платформе стандартного BMW X3 и очень похож на своего собрата, однако имеет зарядный разъем на переднем крыле. Также, ввиду отсутствия необходимости в выхлопной системе, задний бампер у iX3 новый. Уменьшен и клиренс.

Что касается силовой установки электрического кроссовера BMW, то, по заявлению компании, это будет электромобиль «4 поколения», как и грядущий MINI EV. Следующей ступенью развития АКБ и двигателей станет «5 поколение», которое откроет iNext в 2021 году.