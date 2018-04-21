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Porsche 911 GT3 RS новой формации одолел заезд в Нюрбургринге меньше, чем за 7 минут
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Porsche 911 GT3 RS новой формации одолел заезд в Нюрбургринге меньше, чем за 7 минут 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Представители автокомпании Porsche загрузили в сеть интернет видеоролик, где запечатлено прохождение широко известной трассы в Нюрбургринге новейшей версией автомодели 911 GT3 RS.
Эта автомодель показала новые рекордные результаты на 20,6 километровом заезде, преодолев известную трассу всего за 6 минут и 56,4 секунды, оставив хорошо позади (на 24 секунды) рекордное время прошлого рекордсмена.
В кабине спорткара были двое: тест-пилот Porsche Ларс Керн и автогонщик Кевин Эстре.
Рекордных высот Porsche 911 GT3 RS смог добиться благодаря четырехлитровому мотору на 520 л.с. и роботизированной трансмиссии. Максимум скорости у данной автомодели зафиксирован на отметке в 315 кмч.
Всего трасса была пройдена четыре раза. Каждый заезд длился не более семи минут.
А наиболее лучшего результата во время прохождения трассы удалось достичь при помощи резины Michelin Pilot Sport Cup 2 R.
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