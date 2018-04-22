Ателье Roush «прокачало» пикап Ford F-250 Super Duty

Известное американское ателье Roush Performance подготовило пакет обновлений для пикапа Ford F-250 Super Duty. Популярный грузовик получил эксклюзивные решения в оформление экстерьера и интерьера, а также новую подвеску и набор уникальных колёсных дисков.

Визуально пикап Roush Super Duty F-250 модно отличить от обычной модели по эксклюзивному оформлению радиаторной решётки, а также модифицированному переднему бамперу и фирменным логотипам ателье.

Помимо этого, грузовик укомплектовали подвеской Fox 2.0 Performance и набором 20-дюймовых колёсных дисков Roush с замками по окружности, которые предотвращают слёт шины. Плюс ко всему, пикап получил покрышки BFGoodrich KO2 All-Terrain диаметром 35,3 дюйма и новую систему выхлопа.

В оформление интерьера модернизированного пикапа Roush Super Duty F-250 можно обнаружить коврики WeatherTech и вышитые фирменные логотипы американского ателье. Цена пакета обновлений — $13 880 (порядка 850 000 рублей). На все дополнительное оборудование действует гарантия 3 года или 36 000 миль пробега (57 936 км).