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Ателье Roush «прокачало» пикап Ford F-250 Super Duty
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Ателье Roush «прокачало» пикап Ford F-250 Super Duty 

LiveCars.Ru 4 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Известное американское ателье Roush Performance подготовило пакет обновлений для пикапа Ford F-250 Super Duty. Популярный грузовик получил эксклюзивные решения в оформление экстерьера и интерьера, а также новую подвеску и набор уникальных колёсных дисков.
Визуально пикап Roush Super Duty F-250 модно отличить от обычной модели по эксклюзивному оформлению радиаторной решётки, а также модифицированному переднему бамперу и фирменным логотипам ателье.
Помимо этого, грузовик укомплектовали подвеской Fox 2.0 Performance и набором 20-дюймовых колёсных дисков Roush с замками по окружности, которые предотвращают слёт шины. Плюс ко всему, пикап получил покрышки BFGoodrich KO2 All-Terrain диаметром 35,3 дюйма и новую систему выхлопа.
В оформление интерьера модернизированного пикапа Roush Super Duty F-250 можно обнаружить коврики WeatherTech и вышитые фирменные логотипы американского ателье. Цена пакета обновлений — $13 880 (порядка 850 000 рублей). На все дополнительное оборудование действует гарантия 3 года или 36 000 миль пробега (57 936 км).
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