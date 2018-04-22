Ещё
Новый «Гелик» вызвал ажиотажный спрос в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый «Гелик» вызвал ажиотажный спрос в РФ 

Daily-Motor 9 минут назад
Фото: Daily-Motor
Новое поколение знаменитого немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class вызвало ажиотажный спрос на эту модель в России. Представители пресс-службы дилера «Авилон» сообщают о том, что спрос на новый «Гелик» превышает предложение. На сегодняшний день обработано более 90 предварительных заказов, большая часть из которых уже оплачена. Первые автомобили доберутся до клиентов только в июне.
Напомним, что официальная презентация новой генерации Mercedes-Benz G-Class состоялась в рамках автосалона в Детройте в начале 2018 года.
Ценник базовой версии нового поколения «Гелендвагена» начинается от 8 миллионов 950 тысяч рублей. Приводит в движение этот внедорожник 4-литровый би-турбированный 8-цилиндровый оппозитный мотор, выдающий мощность в 422 лошадиные силы при 610 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.
Daily-Motor: последние новости
Назван лучший на юге России дилер Audi Стив Маттин впервые в России представил седан Lada Vesta Cross Ford Mustang третий раз подряд стал самым популярным спорткупе в мире
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу4
Казахстан закрыл границу с Россией81
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Украинский форсаж: как поймали пьяного священника27
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение