Новый «Гелик» вызвал ажиотажный спрос в РФ

Новое поколение знаменитого немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class вызвало ажиотажный спрос на эту модель в России. Представители пресс-службы дилера «Авилон» сообщают о том, что спрос на новый «Гелик» превышает предложение. На сегодняшний день обработано более 90 предварительных заказов, большая часть из которых уже оплачена. Первые автомобили доберутся до клиентов только в июне.

Напомним, что официальная презентация новой генерации Mercedes-Benz G-Class состоялась в рамках автосалона в Детройте в начале 2018 года.

Ценник базовой версии нового поколения «Гелендвагена» начинается от 8 миллионов 950 тысяч рублей. Приводит в движение этот внедорожник 4-литровый би-турбированный 8-цилиндровый оппозитный мотор, выдающий мощность в 422 лошадиные силы при 610 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.