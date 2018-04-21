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В России наблюдается дефицит новых «Геликов»
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В России наблюдается дефицит новых «Геликов» 

Южный автомобиль 41 минуту назад
Фото: Южный автомобиль
Спрос на новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-класс превзошел предложение. Новинка вызвала неслыханный ажиотаж у поклонников марки.
Официальные продажи нового поколения Mercedes-Benz G-класса стартуют в июне 2018 года, однако уже сейчас модель вызвала у покупателей ажиотажный спрос. Так, по информации дилера «Авилон. Мерседес-Бенц» в дилерские центры уже поступило 90 предварительных заказов на новые «Гелики». При этом все машины уже полностью оплачены и клиенты ждут официального старта продаж, чтобы забрать свои автомобили. Стоимость новинки в России начинается от 8 млн 950 тысяч рублей. За жти деньги предлагается Mercedes-Benz G-класса четырехлитровым битурбированным мотором V8, развивающим мощность 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. С места до сотни такой автомобиль разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость нового «Гелика» ограничена на отметке в 210 км/ч. Дополнительно можно заказать AMG пакет за 289 тыс. рублей, включающий спортивную выпускную систему и 20-дюймовые колеса, а также пакет отделки интерьера «Эксклюзив» за 469 тыс. 545 рублей, с которым основные элементы салона покрываются кожей.
В базовую комплектацию входит кожаная черная отделка, декоративные вставки из шпона натурального ореха и 18-дюймовые колеса. Список оборудования включает также защиту днища, информационно-развлекательную систему Comand Online с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль и понижающая передача для езды по бездорожью. Специально для экстремального бездорожья предназначен новый режим работы электроники G-Mode в сочетании с тремя дифференциалами — межосевым и двумя межколесными. Он меняет настройки адаптивных амортизаторов, рулевого управления, коробки передач и отклика педали акселератора. Кроме того, ожидается и появление топовой версии G63 AMG, но цены на нее пока неизвестны.
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