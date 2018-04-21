Russian Hummer: легендарный УАЗ протестировали на бездорожье в США 

Американцам понравилось ездить на этом автомобиле, заодно они удивили местную публику, которая приезжает на офроуд-полигон разных моделях Ford, Jeep, Toyota и Porsche Cayenne.
Российский видеоблогер Павел Суслов, проживающий в Калифорнии, в очередной раз провел тест-драйв советских автомобилей в США. На этот раз его приятели — Пол Хьюстон и Джей Ти — протестировали на бездорожье легендарный УАЗ-469.
Американцам понравилось ездить на этом автомобиле, заодно они удивили местную публику, которая приезжает на офроуд-полигон разных моделях Ford, Jeep, Toyota и Porsche Cayenne.
УАЗ, который отличался скромными габаритами, в тот день был «приглашенной звездой» — к ребятам на загадочно машине подъезжали и подходили все, кто только мог.
«Это «Ю-Эй-Зи»», — говорил Джей Ти, а Хьюстон расшифровывал эту аббревиатуру как Russian Hummer.
При подъезде к площадке, когда владелец машины Алексей Борисов решил преодолеть глубокий водоем вброд на одном заднем мосту, УАЗ застрял, и, чтобы вытащить его, потребовалась помощь пикапа Toyota Tundra. Не без труда, но автомобиль вытащили из реки. После этого Алексей подключил и передний мост, и проблем с проходимостью больше не возникало.
«УАЗ — это как упражнения на пресс. Мышцы отлично качаются в то время, как ты едешь», — сказал Джей Ти, заняв место за рулем.
Пол Хьюстон и Джей Ти пришли к выводу, что такой жесткой подвески они еще не видели.
Джей Ти удалось освоиться в УАЗ быстрее коллеги: он прибавил газу и, несмотря на качество покрытия, разогнал автомобиль.
«Эта машина реально управляется! Но тебе нужно ее разогнать. Она любит грязь и ехать по инерции. И как только ты разогнался — ты король. Ее ничего не остановит», — заявил Джей Ти.