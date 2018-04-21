Russian Hummer: легендарный УАЗ протестировали на бездорожье в США

Jeep, Toyota и Porsche Cayenne. Американцам понравилось ездить на этом автомобиле, заодно они удивили местную публику, которая приезжает на офроуд-полигон разных моделях Ford

Российский видеоблогер Павел Суслов, проживающий в Калифорнии, в очередной раз провел тест-драйв советских автомобилей в США. На этот раз его приятели — Пол Хьюстон и Джей Ти — протестировали на бездорожье легендарный УАЗ-469.

Американцам понравилось ездить на этом автомобиле, заодно они удивили местную публику, которая приезжает на офроуд-полигон разных моделях Ford, Jeep, Toyota и Porsche Cayenne.

УАЗ , который отличался скромными габаритами, в тот день был «приглашенной звездой» — к ребятам на загадочно машине подъезжали и подходили все, кто только мог.

«Это «Ю-Эй-Зи»», — говорил Джей Ти, а Хьюстон расшифровывал эту аббревиатуру как Russian Hummer

При подъезде к площадке, когда владелец машины Алексей Борисов решил преодолеть глубокий водоем вброд на одном заднем мосту, УАЗ застрял, и, чтобы вытащить его, потребовалась помощь пикапа Toyota Tundra . Не без труда, но автомобиль вытащили из реки. После этого Алексей подключил и передний мост, и проблем с проходимостью больше не возникало.

«УАЗ — это как упражнения на пресс. Мышцы отлично качаются в то время, как ты едешь», — сказал Джей Ти, заняв место за рулем.

Пол Хьюстон и Джей Ти пришли к выводу, что такой жесткой подвески они еще не видели.

Джей Ти удалось освоиться в УАЗ быстрее коллеги: он прибавил газу и, несмотря на качество покрытия, разогнал автомобиль.

«Эта машина реально управляется! Но тебе нужно ее разогнать. Она любит грязь и ехать по инерции. И как только ты разогнался — ты король. Ее ничего не остановит», — заявил Джей Ти.