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Серийный внедорожник Kia Telluride не будет отличаться от концепта
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Серийный внедорожник Kia Telluride не будет отличаться от концепта 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Южнокорейский автомобильный концерн Kia «выкатил» на тесты свой новый флагманский кроссовер. Прототип Telluride был запечатлен зарубежными фотошпионами во время обкатки на дорогах общего пользования. Судя по снимкам, новый корейский вседорожник практически не будет отличаться по дизайну от одноименного концепт-кара, представленного в 2016 году.
Восьмиместный «Теллурайд» приобретет новый фирменный дизайн «Киа», что позволит ему не пересекаться с точки зрения визуальной составляющей с моделью Sorento Prime.
На фото: концепт-кар Kia Telluride
Единственным изменением, которое должно произойти при превращении Telluride из концепта в серийный автомобиль, станет дизайн дверей — вместо распашных без центральной стойки на прототипе в серийной модификации появятся стандартные двери, открывающиеся по ходу движения.
Технические характеристики этой модели пока держатся в секрете, но журналисты уже прочат новому Telluride 3,3-литровый турбированный мотор, работающий в паре с передним или полным приводом.
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