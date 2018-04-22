Первый кроссовер Rolls-Royce испытали в пустыне Дубая

Первый кроссовер Rolls-Royce испытали в пустыне Дубая Компания Rolls-Royce опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала обкатку своего первого в истории кроссовера под названием Cullinan в пустыне, неподалеку от Дубая. Официальный дебют этой модели запланирован на лето 2018 года.

Новый британский премиальный вседорожник будет спроектирован на алюминиевой архитектуре, которую «Роллс-Ройс» в будущем задействует при создании всех своих новых моделей.

Приводить в движение новый Cullinan, по предварительной информации, будет 6,75-литровый твин-турбированный двигатель с отдачей в 671 лошадиную силу при 900 Нм крутящего момента. Связку мотору составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия ZF и система полного привода.