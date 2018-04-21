Премиум в компактной форме: Volvo XC40 и другие новички сегмента

Компания новичков подобралась европейская, но они представляют абсолютно разные школы. Даже одинаковые понятия инженеры трактуют по-разному: немецкий порядок не похож на шведский, а британская спортивность отличается от той, что исповедуют в Германии. Выходит, покупатели у всех трех моделей вполне могут оказаться людьми с абсолютно разными вкусами.

Гость из Баварии выглядит ярко и несколько нетрадиционно на фоне своих собратьев из Мюнхена. Это не классический пятидверный кроссовер, но и не приподнятое купе, на что намекает четный индекс. Крышу, как на BMW X4 и Х6 занижать не стали, но заднюю часть кузова все равно оформили оригинально. Третьего стекла в задней стойке нет, вместо него — пара фирменных эмблем. Номерной знак вытеснили с крышки багажника на бампер, что добавило облику динамичности. А вот передок и салон сложно отличить от модели Х1. Наверное, это и неплохо, ведь дизайнерских промашек художники BMW не допустили.

Едет «икс-второй» на зависть конкурентам. То есть, как и положено автомобилю марки BMW. При одинаковой с Х1 колесной базе он короче, и у него ниже центр тяжести. Подвеска может показаться жестковатой даже в базовом варианте, не говоря уже о спортивной версии с М-пакетом. По части техники есть неожиданности для поклонников традиционных ценностей BMW, но Х2 примерил их не первым. Дело в том, что он построен на переднеприводной платформе, а бензиновым модификациям положен не классический автомат, а преселективный робот. Придется привыкать.

В России BMW X2 можно купить с одним из трех силовых агрегатов на выбор. «База» — это бензиновый турбомотор в три цилиндра и полтора литра рабочего объема. Его мощность составляет 140 л.с., так что на разгон до сотни машине требуется прилично времени (9,6 секунды), а максимальная скорость ненамного переваливает за 200 км/ч. Но и стоит такая машина 2 010 000 рублей. Правда, придется довольствоваться не только передним приводом и тремя цилиндрами под капотом, но и ручным кондиционером, галогеновыми фарами и отсутствием парктроника. Полный привод положен версиям с «турбочетверками» 2.0. Бензиновая выдает 192 л.с. и стоит от 2 390 000 рублей, у дизельной 190 сил, а ценник — от 2 500 000 рублей. Для всех трех вариантов доступны по три более продвинутые комплектации (Advantage, M Sport и M Sport X), стоимость самой дорогой из которых приближается к трем миллионам.

Цены на младший в линейке Jaguar кроссовер E-Pace объявили еще в прошлом году, но поставки начались только в 2018-м. Построена эта машина не на новой алюминиевой архитектуре, знакомой уже по многим моделям группы Jaguar Land Rover . Под нее «подкатили» немолодую платформу от Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Так что «хищник» этот переднеприводный! В Россию, правда, везут только исполнения со всеми ведущими колесами и автоматом, но в рачительной Европе в прайс-листе есть и монопривод, и механическая коробка передач.

Сидеть в салоне удобно максимум вчетвером. При троих седоках сзади начинает давить потолок и не хватает места по ширине. Зато с запасом пространства для ног полный порядок: спасибо колесной базе в 2681 мм. Отделать интерьер предлагается на свой вкус и кошелек. По умолчанию в машине будет скромная ткань, а за щедрую доплату в кожу обернут едва ли не все панели до единой. Привычную для всех последних «Ягуаров» приборную панель разбавляет пара неожиданных штрихов. Это джойстик управления КПП вместо давней выдвижной шайбы и наклонный поручень для переднего пассажира, явно намекающий на драйверский характер автомобиля.

Мощных «шестерок» Jaguar E-Pace не получил, только турбированные 4-цилиндровые агрегаты семейства Ingenium. Все они рабочим объемом два литра. Пока в российском прайс-листе присутствуют дизели отдачей 150 и 180 л.с., а также бензиновое исполнение на 250 «лошадей». Позже появятся машины с 240-сильным дизелем и 300-сильным бензиновым мотором. Начальное исполнение вседорожника стоит 2 544 000 рублей, причем ему положены светодиодные фары, предпусковой подогреватель с дистанционным управлением, множество обогревов, датчики света и дождя, а также двухзонный климат-контроль и круиз-контроль. Неплохой набор!

Volvo XC40 вышел на наш рынок последним из троицы, но «швед» появился в статусе триумфатора. Его старший брат XC60 за последний год отметился титулами «Автомобиль года» в Японии, США и мировом масштабе, а кроссовер сороковой серии полтора месяца назад был признан лучшим в Европе. Весьма внушительный багаж, чтобы как минимум присмотреться к машине повнимательнее.

Как и Jaguar, XC40 унаследовал двигатели от старших моделей. Точно такие же «четверки» Drive-E стоят и на XC60, и на XC90. Даже мощность та же — 150 и 190 л.с. для дизелей, 190 и 235 л.с. для «бензинок». А вот платформа другая. Вместо модульной архитектуры SPA использована более компактная CMA. Ее разработали совместно с Geely , так что базироваться на ней станут не только Volvo, но и чисто китайские машины.

Младший двигатель можно купить с передним или полным приводом, остальные сочетаются только со всеми ведущими колесами. В России стартовая цена на XC40 составляет 2 160 000 рублей. Дороже, чем BMW X2, но Volvo предлагает больше оборудования, делая особый акцент на ассистентах активной безопасности. Полноприводные машины начинаются от 2 285 000 рублей, а венчает прайс цена в 3 045 000 рублей.

У каждого из троицы найдутся свои поклонники. Пока сложно предсказать, какая из моделей окажется на вершине статистики продаж в этом тройном «междусобойчике».