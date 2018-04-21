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Porsche 911 GT3 RS пролетел буквально по Нюрбургрингу
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Porsche 911 GT3 RS пролетел буквально по Нюрбургрингу 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Уже сообщалось, что Porsche 991 GT3 RS прошёл Nordschleife менее чем за 7 минут. Теперь у нас есть официальное подтверждение в форме видео.
6:56,4 — такой результат был установлен пилотом Porsche Кевином Эстре, который делил кокпит с Ларсон Керном, являющимся тест-пилотом немецкой марки. Таким образом, новый 911 GT3 RS теперь присоединяется к 918 Spyder и 911 GT2 RS и становится третьей моделью «Порше» с официально зафиксированным временем прохождения круга по Nordschleife менее чем за 7 минут.
«Никакая другая модель Porsche не приближается к гонкам настолько, как новый GT3 RS. Было взято много новаторских идей из автоспорта высочайшего уровня. Например, от 911 GT3 R. Это то, в чём и состоит наша философия GT. Нет более сложного теста для наших идей, чем Nordschleife», — заявил вице-президент Porsche по автоспорту и автомобилям класса GT Фрэнк-Штеффен Уоллизер.
«Это был сенсационный опыт для меня, — сказал 29-летний гонщик, который проехал свой рекордный круг в 11:40 утра в идеальных условиях. — GT3 RS невероятно близок к нашему гоночному автомобилю GT3 R. Мне очень нравится двигатель GT3 RS. Звук — просто мечта».
Для достижения такого феноменального показателя по времени 991 GT3 RS обут оказался в новейшее поколение шин Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Пока их купить нельзя, но вскоре они должны пройти необходимую сертификацию (но стандартам США и ЕС).
Что касается мотора. Тут всё стандартно — 4,0-литровый оппозитник в 520 л.с. Он позволяет ускориться с 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и набрать максимальную скорость в 312 км/ч. Цены начинаются от 195 137 евро в Германии.
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