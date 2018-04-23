В сети представили новые тизерные изображения кроссовера от Opel 

В сети уже обсуждали кроссовер от Buick Enspire. По словам самих создателей автомодели, в данном автомобиле воплощен взгляд компании в будущее.
Однако близкий к обсуждаемому автобренду Opel также решил не пасти задних и выдать на гора кроссовер новой формации. Автодизайнеры из Ascariss Design предположили, каким мог бы стать такой автомобиль.
На предложенном изображении явно улавливаются черты от Opel и Buick Enspire. Есть тут также некоторые элементы от концепт-модели Opel Monza.
Из доступной информации по автоновинке известно, что выпускать ее будут на площадке автоконцерна в Рюссельсхайме. Собираться автомодель будет на базе EMP2, которая является основой для Citroen C5 Aircross.
Следовательно силовой агрегат наверняка будет реализован при помощи 1,6-литрового турбомотора на 270 л.с.
Остается ожидать более детальную информацию по обсуждаемому кроссоверу.