Аналитики назвали самые популярные в России «Мерседесы»

Аналитики назвали самые популярные в России « Мерседесы » Исследование «Автостат Инфо» показало, что в первом квартале 2018 года российские покупатели приобрели 7469 автомобилей марки Mercedes-Benz. Это на 5,3% больше, чем они купили за тот же период прошлого года — 7094 шт.

Аналитики отмечают, что в линейке «Мерседеса» наибольшей популярностью в этот период пользовалась модель Mercedes-Benz GLC-Класса. Ее продажи составили 1568 ед. — это на 35% больше, чем было продано годом ранее (1160 шт.). Второе место по продажам в модельном ряду немецкой марки занимает Mercedes-Benz GLE-Класса: 1402 проданных авто, на 29% больше, чем за январь-март 2017 года (1088 ед.). В тройку лидеров продаж вошла и модель Mercedes-Benz E-Класса. Этот седан бизнес-класса разошелся в РФ за январь-март этого года в количестве 1247 ед., — это на 4,4% больше, чем было продано годом ранее (1194 шт.).

Известно также, что с начала года и по март включительно дилеры марки продали 732 ед. Mercedes-Benz C-Класса (-23,2%), 661 авто модели Mercedes-Benz S-Класса (+14,8%), а также 608 машин Mercedes-Benz GL-Класса (-26%).