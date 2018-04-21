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Новая Toyota Corolla капитально занялась уничтожением резины в дрифт-турнирах
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Новая Toyota Corolla капитально занялась уничтожением резины в дрифт-турнирах 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Свеженькая Corolla Hatchback уже активно гоняется в Formula Drift.
Новый Toyota Corolla Hatchback (называемый Auris в Европе) никак не подходит для гонок. Но это только с завода! При грамотной перенастройке дело меняется на 360 градусов. Данный дрифт-кар только внешне напоминает «Короллу», а так перед нами зверь настоящий.
Это во многом потому, что переднеприводный пятидверный автомобиль был преобразован в заднеприводную машину. Кстати, и мотор на представленной «зажигалке» совершенно другой уже. Он взят с Camry (2,7-литровый). Конечно, не в стоковом виде его оставили. Что сделали? Дооснастили турбонагнетателем Borg Warner и систему закиси азота добавили. На выходе получается 1000 л.с. и 1150 Нм. Трансмиссия выбрана «механика» Gforce GSR.
В то время как стандартная Corolla Hatchback уже обладает ярким дизайном с L-образной оптикой и задними фонарями, массивной радиаторной решёткой, потрясающая ливрея Rockstar Energy Drink и кузовной комплект от Toyota Racing Development выводят экстерьер на совершенно новый уровень. В мускулистых колёсных арках размещены 18-дюймовые «катки» Motegi Racing. Шины — Nexen.
Другими особенностями являются: сиденья типа «ковш» Sparco, гоночные ремни безопасности и такой же гоночный руль, каркас безопасности. Автомобиль хорошо начал сезон, и Фредрик Асбо за его рулём выиграл первый раунд сезона, проходивший в Лонг-Бич.
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