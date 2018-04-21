Поклонники марки Nissan внесут свой вклад в создание внедорожника туристической направленности

Вы когда-нибудь хотели внести свой вклад в автомобильный дизайн? « Ниссан » даёт такую возможность!

Японский автопроизводитель работает над брутальным и невероятно диким Armada Mountain Patrol. В течение следующих трёх недель поклонники марки смогут на страницах компании в соцсетях Instagram и Facebook выразить своё мнение относительно некоторых дизайнерских решений и не только. Жаль, что что-то своё предложить не дают.

К числу тех вещей, на которые можно повлиять своим голосом, относятся: модель шин, экстерьер (имеем в виду виниловую плёнку), тент на крыше. Принять участие в этом интерактиве можно до 10 мая. Дебютом готового варианта автомобиля состоится на выставке Overland Expo WEST 2019 года 18-20 мая в Аризоне.

Столь необычный Nissan Armada , как бы странно ни звучало, окажется почти стандартным Nissan Armada, который можно купить в любом салоне официального дилера. Под капотом находиться станет 5,6-литровый V8 мощностью 395 лошадиных сил с мощностью. Семиступенчатая автоматическая коробка передач — такова ситуация по трансмиссии. Отличная база!

Более детальной информации «Ниссан» не даёт пока, но вы и сами способны примерно понять, что ждать от этого проекта. Явно, что упор сделают на внедорожных возможностях. И про соответствующий антураж не забудут.