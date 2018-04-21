Ещё
Поклонники марки Nissan внесут свой вклад в создание внедорожника туристической направленности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники марки Nissan внесут свой вклад в создание внедорожника туристической направленности 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Вы когда-нибудь хотели внести свой вклад в автомобильный дизайн? «Ниссан» даёт такую возможность!
Японский автопроизводитель работает над брутальным и невероятно диким Armada Mountain Patrol. В течение следующих трёх недель поклонники марки смогут на страницах компании в соцсетях Instagram и Facebook выразить своё мнение относительно некоторых дизайнерских решений и не только. Жаль, что что-то своё предложить не дают.
К числу тех вещей, на которые можно повлиять своим голосом, относятся: модель шин, экстерьер (имеем в виду виниловую плёнку), тент на крыше. Принять участие в этом интерактиве можно до 10 мая. Дебютом готового варианта автомобиля состоится на выставке Overland Expo WEST 2019 года 18-20 мая в Аризоне.
Столь необычный Nissan Armada, как бы странно ни звучало, окажется почти стандартным Nissan Armada, который можно купить в любом салоне официального дилера. Под капотом находиться станет 5,6-литровый V8 мощностью 395 лошадиных сил с мощностью. Семиступенчатая автоматическая коробка передач — такова ситуация по трансмиссии. Отличная база!
Более детальной информации «Ниссан» не даёт пока, но вы и сами способны примерно понять, что ждать от этого проекта. Явно, что упор сделают на внедорожных возможностях. И про соответствующий антураж не забудут.
Car.ru: последние новости
Стало известно, сколько Audi e-tron способен проезжать без подзарядки Снова приостановлена сборка Tesla Model 3. Компания планирует выпускать в 4 раза больше автомобилей. Представлен новый шикарный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Казахстан закрыл границу с Россией81
Украинский форсаж: как поймали пьяного священника26
В Монако представили российский спорткар23
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение