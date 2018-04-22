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Темно-синий Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе
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Темно-синий Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Автомобиль Aston Martin, задействованный на съемках «бондианы», ушел с молотка в рамках аукциона Christie’s в Нью-Йорке. Стоимость лота составила 468 тысяч 500 долларов.
Спортивное купе Centenary Edition Vanquish в темно-синем цвете сошло с конвейера в 2014 году. Машина была выпущена ограниченным тиражом в 100 единиц.
За рулем этого автомобиля голливудский актер Дэниэл Крейг, исполнявший роль агента 007, появлялся в четырех фильмах об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. На торгах также стало известно, что актер лично принимал участие в разработке дизайна этого автомобиля.
Все вырученные средства с продажи «бондовского» Aston Martin пойдут на благотворительность.
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