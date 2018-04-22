Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу 

Близится дачный сезон, поэтому для россиян становится все более актуальным вопрос, на чем удобнее добираться до своих сельскохозяйственных угодий, а также затем перевозить рассаду, мешки с картошкой и другие «дары природы». Эксперты составили пятерку бюджетных автомобилей, которые наиболее подойдут для российских дачников.
Лидером этого рейтинга оказался универсал Lada Largus. Этот автомобиль можно приобрести в трех версиях: универсал, фургон, а также кроссовой модификации. Главное преимущество «Ларуса» как автомобиля, максимально подходящего для дачников, вместительный салон и высокий клиренс.
Строчкой ниже расположился внедорожник Lada 4×4, комплектуемый безальтернативным 83-сильным бензиновым мотором. Эта модель выделяется своей доступностью и отличной проходимостью.
На третью позицию этого ТОП-а эксперты поставили еще одного представителя сегмента SUV — французского кроссовера Renault Duster. Приобрести «Дастер» можно как в переднеприводной, так и полноприводной версии. Автомобиль доступен как с МКПП, так и с «автоматом».
В пятерку этого рейтинга также вошли внедорожник: УАЗ «Патриот» и минивэн Fiat Doblo Panorama.