Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу

Близится дачный сезон, поэтому для россиян становится все более актуальным вопрос, на чем удобнее добираться до своих сельскохозяйственных угодий, а также затем перевозить рассаду, мешки с картошкой и другие «дары природы». Эксперты составили пятерку бюджетных автомобилей, которые наиболее подойдут для российских дачников.

Лидером этого рейтинга оказался универсал Lada Largus . Этот автомобиль можно приобрести в трех версиях: универсал, фургон, а также кроссовой модификации. Главное преимущество «Ларуса» как автомобиля, максимально подходящего для дачников, вместительный салон и высокий клиренс.

Строчкой ниже расположился внедорожник Lada 4×4, комплектуемый безальтернативным 83-сильным бензиновым мотором. Эта модель выделяется своей доступностью и отличной проходимостью.