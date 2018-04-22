Электромобиль Porsche Missiоn Е поступит в продажу в 2019. Первые снимки опубликованы.

Революционная разработка от немецкого производителя пополнит автомобильный рынок уже 2019 году. Porsche Mission E сможет составить конкуренцию электромобилю Tesla Model 3. В 2015 году, во Франкфуртском автомобильном салоне впервые зародилась идея создать целиком электрический автомобиль фирмы Роrsche. Ранее никакой информации о нём не публиковалось, уже на днях на просторах интернета появились первые снимки автомобиля. Специалисты предсказывают электромобилю огромное будущее. Не смотря на отличные внутренние характеристики, он также будет иметь современный внешний вид. Электромобиль будет оснащён двумя электрическими двигателями, мощностью 600 лошадиных сил.