Infiniti готовит пять новинок для Китая

Infiniti объявила о своих планах вывести на китайский рынок 5 новых моделей.

Проект рассчитан на ближайшие пять лет.

Представители компании объяснили, что заинтересованы в освоении торгового пространства Китая. В ближайшие годы там появится пять новых представителей от Infiniti. И первым в данной линейке должен стать внедорожник QX50.

Его покажут уже на открывающемся через три дня автосалоне в Пекине. Ожидается, что автомобиль будет доступен только покупателем из Поднебесной уже к концу 2018 года.

Также на автошоу запланирована презентация концепта Infiniti Q, что означает постепенный переход компании на сегмент электромобилей. К 2025 году японский производитель рассчитывает, что половина всех предлагаемых автомобилей будут электрическими.

Статистика говорит, что в 2017 году Infiniti удалось реализовать в Китае почти 50 тысяч своих машин. Это на 16 процентов больше уровня продаж двухгодичной давности.