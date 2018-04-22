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Infiniti готовит пять новинок для Китая
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Infiniti готовит пять новинок для Китая 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Infiniti объявила о своих планах вывести на китайский рынок 5 новых моделей.
Проект рассчитан на ближайшие пять лет.
Представители компании объяснили, что заинтересованы в освоении торгового пространства Китая. В ближайшие годы там появится пять новых представителей от Infiniti. И первым в данной линейке должен стать внедорожник QX50.
Его покажут уже на открывающемся через три дня автосалоне в Пекине. Ожидается, что автомобиль будет доступен только покупателем из Поднебесной уже к концу 2018 года.
Также на автошоу запланирована презентация концепта Infiniti Q, что означает постепенный переход компании на сегмент электромобилей. К 2025 году японский производитель рассчитывает, что половина всех предлагаемых автомобилей будут электрическими.
Статистика говорит, что в 2017 году Infiniti удалось реализовать в Китае почти 50 тысяч своих машин. Это на 16 процентов больше уровня продаж двухгодичной давности.
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