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Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 8 вышел в продажу
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Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 8 вышел в продажу 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 8 вышел в продажу В дилерских центрах китайской компании Chery появились первые экземпляры нового флагманского внедорожника Tiggo 8. Пока идет речь лишь о выставочных экземплярах этой модели, поскольку живые продажи «Тигго 8» запланированы на май. Новый 7-местный вседорожник из «Поднебесной» создан на архитектуре своего младшего собрата Tiggo 5X. Габаритные размеры автомобиля сопоставимы с Hyundai Santa Fe. Длина кроссовера составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм, колесная база — 2710 мм.
Приводить в движение новый «Тигго 8» будет 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 149 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — только передний.
Цены на базовую комплектацию нового Tiggo 8 уже объявлены — от 100 тысчя юаней или 975 тысяч рублей по актуальному курсу.
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