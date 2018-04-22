Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 8 вышел в продажу

Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 8 вышел в продажу В дилерских центрах китайской компании Chery появились первые экземпляры нового флагманского внедорожника Tiggo 8. Пока идет речь лишь о выставочных экземплярах этой модели, поскольку живые продажи «Тигго 8» запланированы на май. Новый 7-местный вседорожник из «Поднебесной» создан на архитектуре своего младшего собрата Tiggo 5X. Габаритные размеры автомобиля сопоставимы с Hyundai Santa Fe. Длина кроссовера составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм, колесная база — 2710 мм.

Приводить в движение новый «Тигго 8» будет 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 149 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — только передний.

Цены на базовую комплектацию нового Tiggo 8 уже объявлены — от 100 тысчя юаней или 975 тысяч рублей по актуальному курсу.