Byton представил свой вариант электрического кроссовера 

Byton представил свой вариант «электрокроссовера».
Премьера от Byton ожидается в ближайшее время. Правда, представлен только прототип, который нуждается в окончательной доводке.
Практически готовый вариант будет показан на ожидающейся Неделе дизайна в итальянском Милане. Однако чтобы запустить автомобиль в серию имеется несколько веских препятствий, включая и финансовые.
Китайский производитель ищет инвесторов для вложений в полноценное производство. Чтобы наладить полный цикл потребуется около 400 миллионов долларов.
Параметры электромотора носят также многообещающий характер. Его мощность способна проехать без зарядки в четыреста километров.
При этом каждый покупатель может подобрать себе вариант с передним или полным приводом в зависимости от конфигурации.
Пока известно, что автомобиль в своей конструкторской части укомплектован примерно на 85 процентов. Серийное же производство окончательного варианта ожидается в будущем году.