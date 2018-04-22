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Byton представил свой вариант электрического кроссовера
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Byton представил свой вариант электрического кроссовера 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Byton представил свой вариант «электрокроссовера».
Премьера от Byton ожидается в ближайшее время. Правда, представлен только прототип, который нуждается в окончательной доводке.
Практически готовый вариант будет показан на ожидающейся Неделе дизайна в итальянском Милане. Однако чтобы запустить автомобиль в серию имеется несколько веских препятствий, включая и финансовые.
Китайский производитель ищет инвесторов для вложений в полноценное производство. Чтобы наладить полный цикл потребуется около 400 миллионов долларов.
Параметры электромотора носят также многообещающий характер. Его мощность способна проехать без зарядки в четыреста километров.
При этом каждый покупатель может подобрать себе вариант с передним или полным приводом в зависимости от конфигурации.
Пока известно, что автомобиль в своей конструкторской части укомплектован примерно на 85 процентов. Серийное же производство окончательного варианта ожидается в будущем году.
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