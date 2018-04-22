Byton представил свой вариант электрического кроссовера

Byton представил свой вариант «электрокроссовера».

Премьера от Byton ожидается в ближайшее время. Правда, представлен только прототип, который нуждается в окончательной доводке.

Практически готовый вариант будет показан на ожидающейся Неделе дизайна в итальянском Милане. Однако чтобы запустить автомобиль в серию имеется несколько веских препятствий, включая и финансовые.

Китайский производитель ищет инвесторов для вложений в полноценное производство. Чтобы наладить полный цикл потребуется около 400 миллионов долларов.

Параметры электромотора носят также многообещающий характер. Его мощность способна проехать без зарядки в четыреста километров.

При этом каждый покупатель может подобрать себе вариант с передним или полным приводом в зависимости от конфигурации.

Пока известно, что автомобиль в своей конструкторской части укомплектован примерно на 85 процентов. Серийное же производство окончательного варианта ожидается в будущем году.