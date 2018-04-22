Названы самые экономичные автомобили Lada по расходу топлива

Автомобильное топливо продолжает дорожать. По прикидкам экспертов, очередной скачок цен на бензин и дизель в России произойдет летом этого года, когда вступят в силу новые ставки топливных акцизов.

Поскольку российский авторынок более, чем наполовину состоит из автомобилей отечественной марки Lada , редакция Daily-Motor.Ru собрала весь модельный ряд «АвтоВАЗа» , чтобы проанализировать их смешанный расход топлива, выявив самые экономичные автомобили в линейке самого популярного в нашей стране автомобильного бренда.

Итак, открывают наш рейтинг самые доступные в линейке «АвтоВАЗа» автомобили — Lada Granta Lada Kalina . Обе эти модели, оснащаемые 1,6-литровым 16-клапанным 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» расходуют в смешанном цикле всего 6,5-литра бензина.

Строчкой ниже располагается седан Lada Vesta , который с таким же двигателем, но уже работающим с автоматизированной трансмиссией (АМТ), тратит на преодоление 100 километров в смешанном цикле 6,6-литра горючего.

За 4-дверной «Веста» идет хэтчбек Lada XRay . Согласно данным, заявленным на официальном сайте «АвтоВАЗа», в смешанном режиме этот «псеводокроссовер» с 1,8-литровым 16-клапанником на 122 «лошадки» и 5-диапазонным «роботом» потребляет 6,8-литра бензина.

Совсем немного «ИксРею» по этому показателю уступает Lada Priora (6,9-литра на 100 км) с установленным под капотом 1,6-литровым 16-клапанным 106-сильным агрегатом и 5-ступенчатой «механикой».

Новый универсал Lada Vesta SW c аналогичным с «Приорой» мотором, но с 5-скоростной АМТ вместо МКПП в смешанном цикле расходует 7-литров горючего, а его собрат SW Cross — 7,5-литра.