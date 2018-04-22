Названы самые экономичные автомобили Lada по расходу топлива 

Автомобильное топливо продолжает дорожать. По прикидкам экспертов, очередной скачок цен на бензин и дизель в России произойдет летом этого года, когда вступят в силу новые ставки топливных акцизов.
Поскольку российский авторынок более, чем наполовину состоит из автомобилей отечественной марки Lada, редакция Daily-Motor.Ru собрала весь модельный ряд «АвтоВАЗа», чтобы проанализировать их смешанный расход топлива, выявив самые экономичные автомобили в линейке самого популярного в нашей стране автомобильного бренда.
Итак, открывают наш рейтинг самые доступные в линейке «АвтоВАЗа» автомобили — Lada Granta и Lada Kalina. Обе эти модели, оснащаемые 1,6-литровым 16-клапанным 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» расходуют в смешанном цикле всего 6,5-литра бензина.
Строчкой ниже располагается седан Lada Vesta, который с таким же двигателем, но уже работающим с автоматизированной трансмиссией (АМТ), тратит на преодоление 100 километров в смешанном цикле 6,6-литра горючего.
За 4-дверной «Веста» идет хэтчбек Lada XRay. Согласно данным, заявленным на официальном сайте «АвтоВАЗа», в смешанном режиме этот «псеводокроссовер» с 1,8-литровым 16-клапанником на 122 «лошадки» и 5-диапазонным «роботом» потребляет 6,8-литра бензина.
Совсем немного «ИксРею» по этому показателю уступает Lada Priora (6,9-литра на 100 км) с установленным под капотом 1,6-литровым 16-клапанным 106-сильным агрегатом и 5-ступенчатой «механикой».
Новый универсал Lada Vesta SW c аналогичным с «Приорой» мотором, но с 5-скоростной АМТ вместо МКПП в смешанном цикле расходует 7-литров горючего, а его собрат SW Cross — 7,5-литра.
Самыми прожорливыми автомобилями в линейке «АвтоВАЗа» по показателю среднего расхода бензина в смешанном цикле оказались универсал Lada Largus и внедорожник Lada 4×4. Первый потребляет на «сотню» в смешанном режиме езды 7,9-литра топлива (1,6-литровый мотор на 106 л.с. и МКПП), а второй и вовсе 9,9-литра с безальтернативным 1,7-литровым 8-клапанным движком на 83 «лошадки» и «механикой».