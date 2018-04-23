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Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
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Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На дороги Тольятти выехала закамуфлированная обновленная Lada — начались испытания модели Granta FI в условиях повседневного использования. Ранее уже появлялась информация о грядущих тестах, поэтому поездка рестайлинговой модели популярного седана не стала сенсацией. Автомобиль, полностью покрытый специальным камуфляжем, удалось сфотографировать, снимки сразу же появились в Сети и вызвали интерес пользователей.
Несмотря на камуфляж, по фотографиям можно сделать вывод, что в обновленной модели точно поменяет форму багажник, который скорее всего станет больше размером. Табличку с госномером также перенесли на него с бампера. Спереди автомобиль станет больше похож на другую модель автопроизводителя — «Ладу Весту». Топовая версия «Гранты» может получить измененную приборную панель и мультимедийную систему с 7-дюймовым монитором.
Как сообщает «Комсомольская правда», в серию обновленная версия пойдет уже в этом году, а впервые официально предстанет широкой публике на автосалоне в Москве в конце лета.
Между тем, ранее в Сети также появились фото возможного дизайна внедорожника Lada XXL, выполненного в фирменном современном X-образном стиле концерна «АвтоВАЗ».
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