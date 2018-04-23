Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть

На дорогах Тольятти замечена рестайлинговая Lada Granta #Уфа #Уфасити #Ufa #UfaTime https://t.co/dt1bs1reyP pic.twitter.com/tygjrHCgkS— UfaTime.ru (@UfaTime) 22 апреля 2018 г. На дороги Тольятти выехала закамуфлированная обновленная Lada — начались испытания модели Granta FI в условиях повседневного использования. Ранее уже появлялась информация о грядущих тестах, поэтому поездка рестайлинговой модели популярного седана не стала сенсацией. Автомобиль, полностью покрытый специальным камуфляжем, удалось сфотографировать, снимки сразу же появились в Сети и вызвали интерес пользователей.

Несмотря на камуфляж, по фотографиям можно сделать вывод, что в обновленной модели точно поменяет форму багажник, который скорее всего станет больше размером. Табличку с госномером также перенесли на него с бампера. Спереди автомобиль станет больше похож на другую модель автопроизводителя — « Ладу Весту ». Топовая версия «Гранты» может получить измененную приборную панель и мультимедийную систему с 7-дюймовым монитором.

Как сообщает «Комсомольская правда», в серию обновленная версия пойдет уже в этом году, а впервые официально предстанет широкой публике на автосалоне в Москве в конце лета.