Обновленную Lada Granta FL вновь сфотографировали на дорогах Тольятти

Закамуфлированный обкатывался на дорогах Тольятти. В отличие от предыдущих шпионских снимков, новая партия фото демонстрирует, как будет выглядеть новая Гранта с различных ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжа можно отметить, что дизайн передней части Granta FL будет выполнен в стиле «передка» Lada Vesta . В экстерьере автомобиля будет преобладать фирменный Х-образный стиль, разработанный Стивом Маттином

Как уже сообщалось ранее, в кормовой части новой Лады Гранты изменятся фонари, а номерной знак переедет с бампера на крышку багажника.

Как будет выглядеть интерьер новой Lada Granta FL, пока остается загадкой. По слухам, в салоне новинки появится новая «приборка», обновленная центральная консоль, а в «топовой» версии даже мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.