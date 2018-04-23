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Обновленную Lada Granta FL вновь сфотографировали на дорогах Тольятти
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Обновленную Lada Granta FL вновь сфотографировали на дорогах Тольятти 

Daily-Motor 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
Закамуфлированный обкатывался на дорогах Тольятти. В отличие от предыдущих шпионских снимков, новая партия фото демонстрирует, как будет выглядеть новая Гранта с различных ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжа можно отметить, что дизайн передней части Granta FL будет выполнен в стиле «передка» Lada Vesta. В экстерьере автомобиля будет преобладать фирменный Х-образный стиль, разработанный Стивом Маттином.
Как уже сообщалось ранее, в кормовой части новой Лады Гранты изменятся фонари, а номерной знак переедет с бампера на крышку багажника.
Как будет выглядеть интерьер новой Lada Granta FL, пока остается загадкой. По слухам, в салоне новинки появится новая «приборка», обновленная центральная консоль, а в «топовой» версии даже мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.
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 Ещё 3 источника 
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