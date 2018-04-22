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Визг шин и столб пыли под колесами: в Ростове прошло дрифт-шоу (фоторепортаж)
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Визг шин и столб пыли под колесами: в Ростове прошло дрифт-шоу (фоторепортаж) 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове на ЗЖМ сегодня, 22 апреля, прошло соревнование дрифтеров. 23 лучших пилота юга страны и сотни зрителей собрались в районе улицы Малиновского, рядом с гипермаркетом Selgros. Участники приехали из Краснодара, Воронежа, Таганрога, Новочеркасска и других городов. Была среди них и девушка — профессиональный дрифтер из Ростова Марина Фальчик.
В ожидании заезда
Машины здесь можно увидеть самых разных марок — от «копеек», «шестерок» и «семерок» до новеньких BMW.
Наклейки и аэрография — каждый украшает машину, насколько хватает фантазии
— Машину к дрифту готовят заранее, нужна как минимум заваренная блокировка и увеличенный угол поворота колес. Самая скромная по бюджету подготовка в салоне стоит тысяч 50, но в основном дрифтеры сами готовят свои автомобили. У многих участников есть собственные автосервисы и свои команды механиков, — рассказал 161.ru участник шоу, ростовчанин Александр.
Не обходится и без инцидентов
На подготовку машины нужно потратить много времени и денег
«Жигули» пользуются популярностью из-за того, что их проще и дешевле всего подготовить к дрифту. Другие популярные марки — Toyota Altezza, Mazda, BMW.
«Жигули» — самая распространенная марка
Дрифтеры обычно сами готовят машины к соревнованиями, никому не доверяя свою «ласточку»
Дрифтеры долго и упорно тренируются перед заездами
У многих участников есть своя команда механиков и группа поддержки
Сначала проходила квалификация, где судьи оценивали маневренность автомобилей — насколько они «вписались» в контрольные точки. Те, кто набрал проходной балл по сумме трех заездов, прошли в финал, где соревновались уже не поодиночке, а парами.
Всего участвовали 23 пилота
На трассе было жарко
А как вам такая «ласточка»!?
О результатах соревнований мы объявим позднее.
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