Визг шин и столб пыли под колесами: в Ростове прошло дрифт-шоу (фоторепортаж)

В Ростове на ЗЖМ сегодня, 22 апреля, прошло соревнование дрифтеров. 23 лучших пилота юга страны и сотни зрителей собрались в районе улицы Малиновского, рядом с гипермаркетом Selgros. Участники приехали из Краснодара, Воронежа, Таганрога, Новочеркасска и других городов. Была среди них и девушка — профессиональный дрифтер из Ростова Марина Фальчик.

В ожидании заезда

Машины здесь можно увидеть самых разных марок — от «копеек», «шестерок» и «семерок» до новеньких BMW

Наклейки и аэрография — каждый украшает машину, насколько хватает фантазии

— Машину к дрифту готовят заранее, нужна как минимум заваренная блокировка и увеличенный угол поворота колес. Самая скромная по бюджету подготовка в салоне стоит тысяч 50, но в основном дрифтеры сами готовят свои автомобили. У многих участников есть собственные автосервисы и свои команды механиков, — рассказал 161.ru участник шоу, ростовчанин Александр.

Не обходится и без инцидентов

На подготовку машины нужно потратить много времени и денег

«Жигули» пользуются популярностью из-за того, что их проще и дешевле всего подготовить к дрифту. Другие популярные марки — Toyota Altezza Mazda , BMW.

«Жигули» — самая распространенная марка

Дрифтеры обычно сами готовят машины к соревнованиями, никому не доверяя свою «ласточку»

Дрифтеры долго и упорно тренируются перед заездами

У многих участников есть своя команда механиков и группа поддержки

Сначала проходила квалификация, где судьи оценивали маневренность автомобилей — насколько они «вписались» в контрольные точки. Те, кто набрал проходной балл по сумме трех заездов, прошли в финал, где соревновались уже не поодиночке, а парами.

Всего участвовали 23 пилота

На трассе было жарко

А как вам такая «ласточка»!?

О результатах соревнований мы объявим позднее.