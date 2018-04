Как может выглядеть флагманский кроссовер Opel: опубликован рендер

Opel после перехода под контроль альянса PSA Group начал разработку своего нового флагманского кроссовера, который будет позиционироваться на ступеньку выше представленного в прошлом году мидсайза Grandland X. Несколько дней назад некогда близкая для Opel марка Buick представила электрический концепт-кар Enspire, которым обрисовала дизайнерскую концепцию будущей модели, а также кое-что рассказала о его силовой установке. Но электричество электричеством — это дела далёких дней. В планах у Opel присутствует новый флагманский кроссовер, который будет представлен приблизительно через два года. Известный 3D-визуализатор Ascariss Design уверен, что немецкий кроссовер будет выглядеть приблизительно вот так.

Судя по рендеру, будущий флагман Opel в сегменте кроссоверов может получить стремительную внешность, купеобразный кузов и сочетать в себе черты как мидсайза Grandland, так и представленного концепта Buick Enspire. Также проглядываются некоторые черты концепт-кара Opel Monza , представленного пять лет назад. Что известно о будущем флагмане Opel? Во-первых, он будет выпускаться на мощностях завода Opel в Рюссельсхайме. Но после покупки Opel со стороны PSA Group, модель лишится практически всех фирменных наработок немецкой марки, поскольку строиться кроссовер будет, вероятно, на базе платформы EMP2, которая лежит в основе таких моделей, как Peugeot 3008, 5008 и Citroen C5 Aircross. Что касается двигателей, то в этом отношении пока всё туманно: с одной стороны, флагманская модель Opel, если она будет построена на платформе EMP2, ограничится 1,6-литровой турбированной «четвёркой» Prince с отдачей в районе 200-270 лошадиных сил, поскольку для данной платформы Peugeot пока не предлагает более мощных двигателей. Ориентироваться на характеристики 550-сильного электрического двигателя концепт-кара Buick не стоит, поскольку эта марка, как уже было сказано выше, сейчас всё ещё принадлежит General Motors , и её кроссовер будет иметь совершенно другую «начинку». Ранее портал Карельские Вести рассказывал о том, как выбрать Opel Astra J с пробегом. ОпросЧей дизайн вам больше по душе?

