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Как может выглядеть флагманский кроссовер Opel: опубликован рендер
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Как может выглядеть флагманский кроссовер Opel: опубликован рендер 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Opel после перехода под контроль альянса PSA Group начал разработку своего нового флагманского кроссовера, который будет позиционироваться на ступеньку выше представленного в прошлом году мидсайза Grandland X. Несколько дней назад некогда близкая для Opel марка Buick представила электрический концепт-кар Enspire, которым обрисовала дизайнерскую концепцию будущей модели, а также кое-что рассказала о его силовой установке. Но электричество электричеством — это дела далёких дней. В планах у Opel присутствует новый флагманский кроссовер, который будет представлен приблизительно через два года. Известный 3D-визуализатор Ascariss Design уверен, что немецкий кроссовер будет выглядеть приблизительно вот так.
Судя по рендеру, будущий флагман Opel в сегменте кроссоверов может получить стремительную внешность, купеобразный кузов и сочетать в себе черты как мидсайза Grandland, так и представленного концепта Buick Enspire. Также проглядываются некоторые черты концепт-кара Opel Monza, представленного пять лет назад. Что известно о будущем флагмане Opel? Во-первых, он будет выпускаться на мощностях завода Opel в Рюссельсхайме. Но после покупки Opel со стороны PSA Group, модель лишится практически всех фирменных наработок немецкой марки, поскольку строиться кроссовер будет, вероятно, на базе платформы EMP2, которая лежит в основе таких моделей, как Peugeot 3008, 5008 и Citroen C5 Aircross. Что касается двигателей, то в этом отношении пока всё туманно: с одной стороны, флагманская модель Opel, если она будет построена на платформе EMP2, ограничится 1,6-литровой турбированной «четвёркой» Prince с отдачей в районе 200-270 лошадиных сил, поскольку для данной платформы Peugeot пока не предлагает более мощных двигателей. Ориентироваться на характеристики 550-сильного электрического двигателя концепт-кара Buick не стоит, поскольку эта марка, как уже было сказано выше, сейчас всё ещё принадлежит General Motors, и её кроссовер будет иметь совершенно другую «начинку». Ранее портал Карельские Вести рассказывал о том, как выбрать Opel Astra J с пробегом. ОпросЧей дизайн вам больше по душе?
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