Автосигнализация с автозапуском — последнее слово в мире противоугонных систем

В последнее время выпускается все больше автомобилей, в штатную комплектацию которых входит автосигнализация с автозапуском. Машина с таким прибором намного лучше защищена от угона, что доказано не одним десятком автовладельцев. Это существенно влияет на стремительное повышение позиций таких сигнализаций в мировом рейтинге охранных систем.

1 Как выбрать сигнализацию, исходя из параметров автомобиля?

Для того, чтобы выбрать и установить сигнализацию с дистанционным управлением и не пожалеть об этом уже в первый месяц, стоит помнить о некоторых факторах. Один из них — это определенные параметры авто, от которых нужно отталкиваться при покупке защитного прибора.

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Так, существует перечень критериев, о которых стоит помнить при выборе сигнализации для машины. К ним относится:

тип двигателя — для бензиновых агрегатов подходят одни модели сигнализации, для дизельных моторов — другие;

наличие турбонаддува. Новые модели сигнализаций 2014–2015 года выпуска можно установить только на авто с турбонаддувом;

принцип действия трансмиссии — автомат имеет свои особенности, для механики характерны свои. Кстати, первыми в рейтинге охранных систем для автомобилей находятся именно устройства для механической КПП;

состояние дроссельной заслонки — очень многое зависит от сроков эксплуатации и степени загрязнения детали. Чтобы знать, на какую деталь можно поставить последние модели противоугонных систем, нужно пройти диагностику авто и, при необходимости, выполнить чистку дросселя.

Каждый из этих факторов имеет свое, особенное значение. Еще одним важным нюансом являются требования водителя. Так, некоторым из нас нужно выбрать сигнализацию в рейтинге лучших приборов с автоматическим запуском от турботаймера. При этом расстояние не играет какой-то особой роли. Другие нуждается в запуске двигателя с большой дистанции без применения прибора для отсчета времени.

Охранное устройство с автоматическим запуском от турботаймера

Так или иначе, каждый из этих критериев важен, и чтобы в дальнейшем выбрать качественный прибор, о них нужно помнить. В противном случае, вы просто выбросите свои деньги на ветер. А это, на секундочку, не менее 6 тыс. рублей за самую дешевую охранную систему.

2 Типы запуска двигателя с помощью автосигнализации

Специалисты придумали и изобрели массу различных методов дистанционного запуска силового агрегата авто. Автоматический запуск мотора выполняется только при условии наличия предпускового подогрева с управлением от электронных приборов. В отличие о них, установка сигнализации с автозапуском позволяет обойтись без подогрева. Стоит выделить два распространенных метода запуска двигателя с помощью противоугонной системы. Очень сложно сказать, какую из сигнализаций выбрать. Все зависит от требований владельца автомобиля.

Первый способ выполняется путем автоматического запуска мотора машины. Он предусматривает наличие отдельного блока управления с дополнительными приборами. На блок необходимо установить утилиты, которые отвечают за исправную работу всех элементов из схемы автосигнализации. Такой принцип работы очень похож на ЭБУ двигателя, на который также устанавливаются различные программы, отвечающие за слаженную работу всех деталей машины. Блок охранной системы также можно перепрошивать, однако, для этого нужно найти и выбрать специальные программы от производителей автосигнализации.

Блок управления для автозапуска мотора машиныПомимо центрального блока управления, охранная система имеет турботаймер. Этот прибор используется для назначения водителем точного времени для автоматического запуска мотора. В зависимости от версии прошивки блока, владелец машины может сделать выбор подходящего для себя режима работы автосигнализации. Стоит отметить, что, благодаря современным технологиям, точность включения двигателя осуществляется с отклонениями примерно в несколько десятых секунды. Более того, модели противоугонных устройств, выпущенные в 2015 году, снабжены температурными датчиками подключения.

С помощью отдельных настроек и турботаймера водитель может выбрать время запуска двигателя при определенной температуре. Это очень полезная функция в зимнее время — чтобы не просыпаться пораньше и идти прогревать авто, водитель может настроить таймер на запуск мотора на 8 утра при температуре -15 ˚C. Еще одна возможность новых сигнализаций — настройка автозапуска силового агрегата, исходя из показателя напряжения бортовой автомобильной сети. К примеру, ваш автомобиль может завестись при низкой зарядке аккумулятора, или наоборот, когда состояние заряда высокое.

Настройка автосигнализацииВторой метод запуска мотора с помощью автосигнализации — дистанционно от пульта. Подобные устройства немного лучше и проще в эксплуатации. Они не комплектуются турботаймерами. Используя подобное устройство, водитель может завести свою машину, находясь в своей кухне или спальне. Конструкция сигнализаций такого типа очень проста в установке и использовании. Она ограничивается датчиком и дистанционным пультом. Стоит сказать, что радиус взаимодействия обоих элементов довольно-таки приличный. Так, дешевые противоугонные системы работают на расстоянии 500 метров, а брендовые сигнализации с первых мест потребительского рейтинга — от 1 до 2,5 км.

3 Тонкости выбора сигнализации с автозапуском

Во время выбора и покупки сигнализации с автозапуском владельцу автомобиля лучше всего обратить свое внимание на некоторые нюансы. К ним относится комплектация прибора, набор функций и метод подключения и кодирования сигнала. Несложно догадаться, что чем богаче выбор функций для настройки, тем лучшей является модель. Наряду с этим, явный «перебор» опций попросту запутает водителя в дальнейшем. Кроме того, большое количество датчиков существенно усложняет процесс установки сигнализации на автомобиль. Поэтому к данному критерию выбора нужно подходить особо внимательно.

Покупка сигнализации с автозапускомВажным фактором, о котором ни в коем случае не стоит забывать автовладельцу, является устройство связи между автомобилем и его владельцем. На сегодняшний день существует несколько вариантов приема, подключения и отправки сигнала:

комплект датчиков;

GSM модуль;

сирена;

брелок.

Лучше всех перечисленных в списке себя зарекомендовал модуль GSM, который сильно снижает шансы грабителей на угон автомобиля. Он способен перерабатывать информацию в цифровом виде, после чего передавать ее на смартфон владельца машины. При этом совсем не обязательно стоять вблизи автомобиля. Главное — чтобы авто находилось в области покрытия мобильного оператора. Этот плюс оказывает существенное влияние на положение таких устройств в потребительском рейтинге сигнализаций.

Модуль GSM от угона автомобиля

Радиопередатчик для кодировки может работать в диалоговом или динамическом режиме. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Плюс динамического режима заключается в небольшой стоимости. К минусам такого метода работы можно отнести возможность перехвата сигнала грабителями. Диалоговый режим радиопередатчиков имеет самый высокий рейтинг среди покупателей. В зависимости от настроек, устройство постоянно меняет код, что делает невозможным подключение к нему, его взлом и блокировку. Стоимость такого прибора — в 2–3 раза дороже сигнализации с динамическим режимом.

4 Лучшие отечественные и импортные производители

Каждый производитель ежегодно старается удивить покупателя, создать идеальную охранную систему. Однако далеко не всегда фирмы производят действительно качественные устройства, способные занять первые места в рейтинге автомобилистов. В связи с этим на сегодняшний день можно выделить лишь несколько моделей приборов, которые мы можем выбрать для своих авто.

К их числу относится сигнализация StarLine Dialog, которая выпускается в России. Устройство может запускать двигатель различными методами: по сигналу датчика, с помощью брелка или по будильнику. Автовладелец имеет возможность сделать свой выбор между сроками прогревания машины. Прибор снабжен интеллектуальным контролем запуска мотора. Зафиксировать этот момент можно по сигналу генератора или тахометра.

Российская автосигнализация «StarLine Dialog»Еще один из лидеров отечественного рейтинга — сигнализация Pandora DXL. Устройство обладает огромным перечнем функций, для выбора которых прибор снабжен понятным пиктограммным меню. Последнее может выводиться как на бортовой компьютер, так и на дисплей брелка сигнализации. Огромный плюс устройства заключается в возможности выбора времени для автоматической остановки двигателя при заданной температуре.

Среди приборов в рейтинге импортных охранных систем особой популярностью пользуется сигнализация модели Media-One от южнокорейской компании Sher-Khan. Устройство обладает опцией подготовки аккумулятора к запуску мотора. Для этого прибор сначала включает фары, которые прогревают электролиты, а затем запускает стартер. Эта функция особо полезна в периоды сильных морозов. Все неудачные попытки завести машину выводятся на дисплее брелка в виде диагностической карты.

Модель «Media-One» от южнокорейской компании «Sher-Khan»Чтобы не ошибиться при покупке сигнализации с автозапуском для установки на конкретный автомобиль, стоит сначала изучить особенности машины. Необходимо определить уровень комфорта, который вы желаете получить от устройства, а также позицию его компании в рейтинге производителей. Только так вы сможете выбрать и приобрести надежную и удобную в использовании сигнализацию, которая была бы лучше в своем ценовом диапазоне.