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Nissan Qashqai в заряженной версии признан самым быстрым внедорожником
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Nissan Qashqai в заряженной версии признан самым быстрым внедорожником 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
Nissan Qashqai благодаря заслугам тюнингового ателье достиг рекорда скорости для автомобилей своего класса.
Работа была доверена британской компании Severn Valley Motorsport, специализирующейся над усилением представителей Nissan. В 2014 году появились первые сведения о том, что на внешне компактный кроссовер установили мотор в 2000 лошадиных сил.
Не удивительно, что при такой мощности мотора удалось разогнать автомобиль до почти 238 миль в час (это примерно 383 километра).
По части бешеной скорости удалось обойти усиленный Toyota Land Cruiser с 370 километров. Сам рекорд был поставлен на одной из частных летных полос. Ролик об этом событии скоро будет выложен в сети.
Рассматриваемый Qashqai не единственный заряженный представитель Nissan, проходящий в настоящее время тестовые испытания. Ограниченным тиражом и для состоятельной публике будет выпущен мощный Juke-R.
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