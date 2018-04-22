Nissan Qashqai в заряженной версии признан самым быстрым внедорожником

Nissan Qashqai благодаря заслугам тюнингового ателье достиг рекорда скорости для автомобилей своего класса.

Работа была доверена британской компании Severn Valley Motorsport, специализирующейся над усилением представителей Nissan. В 2014 году появились первые сведения о том, что на внешне компактный кроссовер установили мотор в 2000 лошадиных сил.

Не удивительно, что при такой мощности мотора удалось разогнать автомобиль до почти 238 миль в час (это примерно 383 километра).

По части бешеной скорости удалось обойти усиленный Toyota Land Cruiser с 370 километров. Сам рекорд был поставлен на одной из частных летных полос. Ролик об этом событии скоро будет выложен в сети.

Рассматриваемый Qashqai не единственный заряженный представитель Nissan, проходящий в настоящее время тестовые испытания. Ограниченным тиражом и для состоятельной публике будет выпущен мощный Juke-R.