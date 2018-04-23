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Qashqai разогнался до 383 км в час
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Qashqai разогнался до 383 км в час 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Кроссовер Nissan Qashqai стал самым быстрым вседорожником в мире, разогнавшись до 382,6 километра в час. Автомобиль опередил предыдущего рекордсмена — 2000-сильную Toyota Land Cruiser, в прошлом году показавшую скорость 370 километров в час.
«Кашкай» построен британским тюнером Severn Valley Motorsport, который специализируется на доработках Nissan GT-R. Компания занимается проектом самого мощного и быстрого Qashqai в течение последних трех лет. Впервые информация о нем появилась в 2015-м, когда автомобиль разогнался до 357 километров в час. Тогда кроссовер был оснащен 1100-сильной силовой установкой.
Это был шестицилиндровый твин-турбо мотор от GT-R, объем которого увеличили с 3,8 до 4,1 литра. Также были установлены другие турбокомпрессоры, стальная выпускная система без каталитического нейтрализатора и гоночные инжекторы с топливными насосами от Bugatti Veyron.
Для нового варианта Qashqai в Severn Valley Motorsport снова поменяли турбины. Теперь агрегат кроссовера выдает 2000 лошадиных сил.
В ближайшее время компания Severn Valley Motorsport обещает опубликовать видео рекордного заезда.
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