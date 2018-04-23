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Быстрее Формулы 1: Volkswagen представил болид для штурма Pikes Peak
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Быстрее Формулы 1: Volkswagen представил болид для штурма Pikes Peak 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Немецкая марка собирается в ближайшее время побить рекорд по заезду на холм Пайкс Пик. Впервые Volkswagen анонсировал данное событие ещё осенью прошлого года, но лишь сейчас компания представила технику, на которой будет пытаться побить рекорд — электрический прототип I. D. R Pikes Peak. Автомобиль создан в лучших традициях спортпрототипов: тягу на колёса передают два мотора с суммарной отдачей в 680 лошадиных сил, благодаря чему разгон до 100 километров в час занимает лишь 2,25 секунды, что по данным Volkswagen превосходит показатели болидов Формулы 1 и Формулы Е. Вес прототипа составляет 1 100 килограмм. Батареи у прототипа литий-ионные, также у прототипа реализована систему рекуперации энергии, которая будет восстанавливать 20% энергии во время торможений.
Пару слов о внешности. Как можно увидеть на фотографиях, прототип получил очень развитую аэродинамику: по периметру автомобиля присутствует плоское днище для генерации граунд-эффекта, прижимную силу также будет генерировать мощное заднее антикрыло, закреплённое к кузову при помощи двух килей.
Для того, чтобы побить нынешний рекорд, прототипу нужно «выйти» из 8:57.118 секунд. Заниматься этой задачей будет 39-летний гонщик Ромен Дюма, который дважды побеждал в гонках 24 часа Ле-Мана, 24 часа Нюрбургринга и 24 часа Спа. Volkswagen подчёркивает, что при создании этого прототипа стояла задача не столько достичь максимальной мощности, сколько добиться баланса между мощностью и управляемостью.
В былые годы рецепт покорения Pikes Peak заключался в двухмоторной компоновке автомобилей и развитой аэродинамике, поэтому на старт очень часто выходили весьма специфические автомобили, как Volkswagen Golf второго поколения с двумя турбированными моторами мощностью в 652 лошадиные силы.
На старт гонки Volkswagen I. D. R Pikes Peak выйдет 24 июня. Ранее портал Карельские Вести сообщал, что кемпер Volkswagen с мотором Porsche выставили на продажу. По материалам: www.kolesa.ru
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