Как подобрать сайлентблок — повышаем эффективность подвески!

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье. 1 Что необходимо знать о сайлентблоках? В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:

передние и задние рычаги колес; стабилизаторы поперечной устойчивости; реактивные тяги и крепления подрамников.

Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.

Шарниры для стабилизации крепления амортизаторовРекомендуем ознакомиться

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Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах «держится» до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:

растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре; ощутимые в салоне стуки подвески; скрип при раскачивании автомобиля в стороны; неравномерность износа резины и другие признаки.

Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:

с резиновой вставкой; с полиуретановой вставкой.

Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются «резиновыми» аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru

Сайлентблоки гелевого типа

Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:

большая стойкость к температурным изменениям; обеспечение максимального сохранения контура подвески; высокая степень износостойкости к механическим повреждениям.

Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.

2 Выбор сайлентблока по производителю и размеру Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:

наружный диаметр; внутренний диаметр; длину детали.

Выбор нужной модели по внешнему диаметруЕсли внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5. Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.

Оригинальные детали компании «Lemforder»Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.

3 Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107 Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем «палец» данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.

Замена резинометаллического шарнираОт оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 ВАЗ 2105 , для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.

Приспособления для выпрессовки сайлентблоковПосле замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или «вэдэшкой». Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного «вазовского» семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.