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Jeep представил новинку в семействе пикапов
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Jeep представил новинку в семействе пикапов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Модель от Jeep Wrangler получила название Scrambler.
Некоторые ее снимки, сделанные фотошпионами, уже доступны в сети.
Современные решения по дизайну обусловлены возрастающей конкуренцией на рынке грузовиков. Что же касается технической стороны, то известно, что в одной из версий пикапа будет присутствовать шестицилиндровый мотор объемом в 3.6 литра и мощностью 285 лошадиных сил.
Второй вариант сможет похвастаться мотором с турбонаддувом с объемом в 2 литра и мощностью 270 литров. Чуть позже не исключено появление дизельного или даже гибридного исполнения пикапа.
По крайней мере, данная концепция серьезно прорабатывается в стенах американской автомобильной компании.
Новинку, скорее всего, можно ожидать в продаже уже в следующем году. Официальная же презентация намечена на автошоу в Лос-Анджелесе, которое откроет свои двери в конце ноября этого года. Также остается добавить, что фургон будут собирать на одном и американских заводов Jeep.
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