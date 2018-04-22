Jeep представил новинку в семействе пикапов

Модель от Jeep Wrangler получила название Scrambler.

Некоторые ее снимки, сделанные фотошпионами, уже доступны в сети.

Современные решения по дизайну обусловлены возрастающей конкуренцией на рынке грузовиков. Что же касается технической стороны, то известно, что в одной из версий пикапа будет присутствовать шестицилиндровый мотор объемом в 3.6 литра и мощностью 285 лошадиных сил.

Второй вариант сможет похвастаться мотором с турбонаддувом с объемом в 2 литра и мощностью 270 литров. Чуть позже не исключено появление дизельного или даже гибридного исполнения пикапа.

По крайней мере, данная концепция серьезно прорабатывается в стенах американской автомобильной компании.

Новинку, скорее всего, можно ожидать в продаже уже в следующем году. Официальная же презентация намечена на автошоу в Лос-Анджелесе, которое откроет свои двери в конце ноября этого года. Также остается добавить, что фургон будут собирать на одном и американских заводов Jeep.