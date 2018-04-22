Названы самые популярные пикапы России

По результатам проведенного мониторинга были опубликованы самые популярные пикапы России в первом квартале текущего года.

С начала года спрос на пикапы выросла на 44,6% по сравнению с данными прошлого года. За три месяца всего реализовано 2968 авто, это в два раза больше чем в 2017 году. Наиболее популярной моделью является УАЗ «Пикап», спрос на российскую модель вырос на 105,5%. В 2018 году уже было продано 1161 автомобиль.

На втором месте стоит пикап от Mitsubishi , востребованным пикапом является L200, его было реализовано 657 авто.

В тройке лидеров стоит Toyota Hilux с продажами в 571 автомобиль.

Все же радует, что автолюбители большее предпочтение отдают российскому автопроизводителю. Наверно во всем виноваты санкции.