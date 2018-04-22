Ещё
Названы самые популярные пикапы России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные пикапы России 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
По результатам проведенного мониторинга были опубликованы самые популярные пикапы России в первом квартале текущего года.
С начала года спрос на пикапы выросла на 44,6% по сравнению с данными прошлого года. За три месяца всего реализовано 2968 авто, это в два раза больше чем в 2017 году. Наиболее популярной моделью является УАЗ «Пикап», спрос на российскую модель вырос на 105,5%. В 2018 году уже было продано 1161 автомобиль.
На втором месте стоит пикап от Mitsubishi, востребованным пикапом является L200, его было реализовано 657 авто.
В тройке лидеров стоит Toyota Hilux с продажами в 571 автомобиль.
Все же радует, что автолюбители большее предпочтение отдают российскому автопроизводителю. Наверно во всем виноваты санкции.
Car.ru: последние новости
Byton представил свой вариант электрического кроссовера Infiniti готовит пять новинок для Китая АВТОВАЗ отзовет 82 автомодели линейки LADA из-за сбоев в системе ЭРА-ГЛОНАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Названы лучшие автомобили для поездок на дачу
На рынок вышел самый большой внедорожник Chery2
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение